Com apenas dois votos de vantagem, prefeito é reeleito no interior de MG

Arte iG Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) estão no 2º turno

O candidato Bruno Covas (PSDB) aparece com 60% das intenções de votos válidas e Guilherme Boulos (PSOL) com 40%, de acordo com pesquisa do Instituto RealTime Big Data/CNN Brasil. Neste caso, os votos que foram apontados como nulos ou brancos são desconsiderados.

Conforme os dados, caso o segundo turno das eleições municipais fosse hoje, Covas venceria o candidato do PSOL. A pesquisa tem o número de registro SP06584/2020 e foi feita nos dias 16 e 17 de novembro.

Segundo a CNN Brasil, 1.050 pessoas foram entrevistadas por telefone, com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 3 pontos, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento identificou ainda que Boulos tem quase o dobro da rejeição de Covas – 40%, ante 24% do atual prefeito de São Paulo. Há ainda 10% que rejeitam ambos e outros 19% que não rejeitam nenhum. Outros 7% não souberam responder.