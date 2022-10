Com agências fechadas, veja como pedir aposentadoria pelo aplicativo

Redação 1Bilhão Educação Financeira Aplicativo Meu INSS

As agências do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) estão fechadas nesta quarta-feira (12) por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida. O atendimento volta ao normal amanhã (13), mas os canais remotos seguem funcionando. É possível até pedir aposentadoria pelo aplicativo Meu INSS.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia . Siga também o perfil geral do Portal iG

O Coordenador Geral de Sistemas e Automação do INSS, Ailton Nunes, conta que o requerente deve se atentar para o preenchimento, além dos dados iniciais, também dos campos adicionais.

Segundo Ailton Nunes, 35% dos pedidos de aposentadoria pelo Meu INSS, são analisados automaticamente pelo sistema. E lembra que quem não realizou o preenchimento correto dos dados, pode a qualquer momento alterar a solicitação.

A solicitação da análise de aposentadoria pode ser feita pelo site: meu.inss.gov.br, pelo aplicativo de celulares Meu INSS e pelo canal de atendimento do INSS no telefone 135.

Passo a passo

Entre no Meu INSS;

Clique no botão “Novo Pedido”;

Digite o nome do serviço/benefício que você quer;

Na lista, clique no nome do serviço/benefício;

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções.





Fonte: IG ECONOMIA