Com a força da Nação Avaiana, Avaí vence e está na Série A 2022

Foi na raça e na força da Nação Avaiana. Vira vira na Ressacada e Avaí na Série A 2022. Gol gols de Valdívia e Renato, o Leão da Ilha venceu o Sampaio Corrêa, pelo placar de 2 a 1, em disputa realizada na tarde deste domingo (28/11). A disputa foi válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2021.

ADEUS SÉRIE B

A disputa foi eletrizante, do início ao fim. O Avaí começou melhor, mas o Sampaio equilibrou a disputa e abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Ciel. A jogada foi pelo meio, o camisa 99 avançou em velocidade, passou pelo Alemão e na frente de Glédson, bateu firme no fundo das redes. Avaí 0x1 Sampaio Corrêa.

GOLLLLLLL DO AVAÍ

Edilson cobrou penalidade máxima aos 30 minutos da etapa final, mas o goleiro fez a defesa. O VAR revisou a jogada e mandou repetir por invasão.

Valdívia foi para a segunda cobrança e colocou tudo igual no placar. Avaí 1×1 Sampaio Correa.

VIRA VIRA E SÉRIE A 2022

Foi depois de cobrança de escanteio de Valdívia, aos 43`2T, pela esquerda. Bola na área e Renato, de cabeça, fez Avaí 2×1 Sampaio Corrêa.

NA HISTÓRIA

De acordo com o pesquisador e presidente do Conselho Deliberativo do Avaí, Spyros Apóstolo Diamantaras, Avaí e Sampaio Corrêa se enfrentaram treze vezes na história. O retrospecto aponta nove vitórias do Leão, duas vitórias do time maranhense e dois empates. O Avaí fez 23 gols e sofreu 14.

PRÓXIMO JOGO

Está previsto para acontecer no dia 19 de janeiro de 2022, pela decisão da Recopa 2022. O Avaí, Campeão Catarinense 2021, recebe no estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada), o Figueirense, Campeão da Copa Santa Catarina 2021. A bola vai rolar, em partida única, às 19h30.

Pelo Campeonato Catarinense 2022, a estreia será no dia 23 de janeiro, às 16 horas, diante do Marcílio Dias, no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí-SC.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Avaí 2×1 Sampaio Corrêa-MA

Competição: Brasileiro Série B 2021 (38ª rodada)

Data: 28/11/2021 – Hora: 16 horas

Estádio: Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada)- Local: Florianópolis, Santa Catarina

ÁRBITROS EM CAMPO

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique-MTR-RJ

Árbitro Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz-MTR-MS

Árbitro Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes Caetano-MTR-RO

Quarto Árbitro: Evandro Tiago Bender-CD-SC

Analista de Campo: Vayran da Silva Rosa-CBF-SC

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda-AB-RJ

AVAR: Silbert Faria Sisquim-AB-RJ

Observador de VAR: Marcio Eustaquio Sousa Santiago-CBF-MG

PÚBLICO E RENDA

Público total: 15.588

Renda: R$ 303.140,00

Ingressos vendidos: 7.165

Renda Ingressos: R$ 153.300,00

Sócios: 7.492

Renda Sócios: R$ 149.840,00

Não Pagantes: 135

Crianças: 796

ESCALAÇÃO DO AVAÍ

Glédson; Edilson (Renato), Alemão, Betão e João Lucas (Felipe Saraiva); Bruno Silva, Marcos Serrato (Valdívia) e Lourenço (Rômulo); Vinícius Leite (Jonathan), Getúlio e Copete

TÉCNICO: Claudinei Oliveira

ESCALAÇÃO DO SAMAPAIO CORRÊA-MA

Luiz Daniel; Watson, Allan, Nilson Júnior e Éder Lima; Betinho, Ferreira e Eloir (Baraca); Jean Silva, Ciel (Jackosn) e Roney (Alisson)

TÉCNICO: João Brigatti

CARTÕES AMARELOS

AVAÍ: Alemão

SAMAPAIO CORRÊA-MA: Luiz Daniel, Betinho, Alan

CARTÃO VERMELHO

SAMAPAIO CORRÊA-MA: Watson (direto)

GOLS

AVAÍ: Valdívia, aos 35`2T e Renato, aos 43`2T

SAMPAIO CORRÊA: Ciel, aos 36`1T

