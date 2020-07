Com a demissão de Xuxa, Sabrina Sato assume o “Dancing Brasil”

Thammy Miranda, filho de Gretchen, está feliz da vida por ter recebido o convite de uma conceituada marca de cosméticos para estrelar a campanha de Dia dos Pais da empresa. O convite chega para quebrar qualquer tipo de preconceito de que grandes empresas não podem apostar em modelos transgênero para estampar sua campanhas publicitárias.

Reprodução/Instagram Thammy Miranda e família





“Pra mim só prova que o amor sempre vai prevalecer, independente de credo, gênero, sexo, raça, ou o que for. Pra mim, a maior representatividade não é só ser um pai trans, é ser um cara que eu realmente sou: um pai dedicado, que cuida, se preocupa, que está junto sempre, que dedica seu tempo”, disse Thammy à coluna.

O marido de Andressa Ferreira ainda ressalta a quantidade de pais omissos, independente de gênero ou orientação sexual, que vem sendo registrada no Brasil. “Eu estava vendo que mais de cinco milhões de crianças no Brasil não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso só prova que o pai que eu sou está bem em falta hoje em dia. Espero que essa representatividade seja em forma de amor, de inclusão e de responsabilidade. Eu não sou melhor nem pior que qualquer outro pai. Eu só sou o pai que todos os pais deveriam ser”, finaliza o pai do pequeno Bento, de apenas 7 meses.

A escolha de Thammy para a campanha de Dia dos Pais fez o nome da marca e do filho de Gretchen virar um dos assuntos mais comentados do dia no Twitter.