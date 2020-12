Com a convocação de Gustavo, Sport fecha biênio com atletas convocados

Único clube do mundo a revelar dois artilheiros de Copas do Mundo, o Sport Club do Recife segue sendo ativo em oferecer talentos para representar a Seleção Brasileira nas categorias de base. Com a convocação do meia-atacante Gustavo para a sub-20 canarinho, o Clube fechou o biênio com atletas convocados em toda as categorias, isto é, da sub-15 a sub-23. Ao todo, foram seis Leões da base convocados: Kawe e Ítalo, na sub-15, Diego e Victor Gabriel, na sub-17, Gustavo na sub-20, e Adryelson, atleta já consolidado no elenco profissional, na sub-23.

No caso de Adryelson, o zagueiro leonino ainda foi campeão do conceituado torneio de Toulon. Título que ele juntou com o Sul-Americano sub-17, que já possuía. Além do quadro de convocados para representar a principal Seleção do mundo, os Leões da Base também aparecem de forma bem representativa no elenco profissional. Hoje, o elenco rubro-negro tem 35% de todo o grupo composto por jogadores oriundos da base. Percentual que corresponde a 12 atletas.

Hoje no Cruzeiro, o lateral-direito Rafael foi outro jogador revelado pelo Leão que representará, com o ex-companheiro Gustavo, a Seleção Brasileira Sub-20. Juntos, ambos foram campeões pernambucanos Sub-17 e Sub-20 na temporada passada. Coordenador da base rubro-negra, Rodrigo Dias acredita que as convocações e frequência da base no elenco profissional seja fruto e indício do bom trabalho que é feito pelo departamento.

“Temos alguns indicadores de que o trabalho está no caminho certo. O principal é quando os atletas da base se firmam na equipe principal, onde no momento há um percentual bem positivo. Outro indicador é o de convocações para Seleção Brasileira, que mostra o nível dos atletas que estamos formando. Nestes dois anos (2019 e 2020), foram seis convocações distribuídas nas quatro categorias de formação, o que evidencia também uma homogeneidade na nossa Base. Vale ressaltar, também, a qualidade de todos os profissionais envolvidos neste complexo, árduo, mas gratificante processo”, disse.