Com 90% das UTIs ocupadas, empresários se manifestam contra o lockdown no DF

Reprodução Empresários revoltados no DF

O lockdown de 15 dias implantado pelo governador do Distrito Federal , Ibaneis Rocha , revoltou os empresários de Brasília, que se mobilizaram na manhã deste domingo em frente à casa do chefe do Executivo local, no Lago Sul.

Mesmo com 90% das UTIs ocupadas na Capital Federal, os representantes de diferentes setores produtivos levaram cartazes, faixas e camisetas pedindo o fim do decreto. Além de empresários, participaram da mobilização a deputada federal Bia Kicis e a deputada distrital Júlia Lucy .

Além de ignorar o quase colapso do sistema de saúde, os manifestantes se aglomeraram e muitos não usavam a máscara de proteção.

Vale lembrar que, no último sábado, Ibaneis Rocha pontuou que as medidas tomadas visavam coibir as aglomerações e foram tomadas diante do agravamento da crise sanitária no DF, com a elevada taxa de ocupação dos leitos. “Tivemos que mandar um recado forte à sociedade que, pelo que parece, não acredita mais que a covid-19 vai se espalhar, e ela está se espalhando em um nível muito rápido”, disse.