Com 445 mortes, Argentina prorroga lockdown até 7 de junho e endurece regras

O governo da Argentina anunciou na noite deste sábado (23) a prorrogação do lockdown, o isolamento total, até o dia 7 de junho. Além disso, foram endurecidas as regras na capital Buenos Aires, que viu o número de casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) aumentar na última semana. Em todo o País, são até este sábado 445 mortos e mais de 11 mil casos.

Alberto Fernández, presidente da Argentina , esteve presente no anúncio do endurecimento do isolamento e citou que será feito maior controle de tráfego entre a capital e a província de Buenos Aires, que tem a segunda maior concentração de infectados.

Com população de cerca de 44 milhões de pessoas – número bem próximo ao estado de São Paulo -, a Argentina é exemplo no controle à Covid-19 na América do Sul , tendo “apenas” 11 mil casos, enquanto o estado mais populoso do Brasil já supera 80 mil casos e mais de 6 mil mortes.

Com regras duras, o país vizinho adotou quarentena em 20 de março e foi ampliando gradualmente o período, endurecendo ou relaxando as regras de restrição quando necessário. A última previsão encerraria o lockdown neste domingo (24), mas o governo decidiu prorrogá-lo até o próximo dia 7 de junho. Uma das medidas que ajuda a entender o rigor do isolamento argentino é a proibição de voos comerciais até 1º de setembro, uma das medidas mais duras do mundo no combate ao novo coronavírus.

Neste sábado, nossos vizinhos sul-americanos registraram 704 novos casos, um dos maiores aumentos diários em toda a pandemia. Com isso, o País chegou a 11.353 infectados, com a maior parte dos casos em Buenos Aires , sobretudo na periferia.

Hemos decidido prolongar hasta el 7 de junio la cuarentena. Hicimos las cosas bien, y vamos a seguir trabajando juntos como hasta ahora. Logramos, en un tiempo difícil de la Argentina, unirnos para cuidar la salud de todos. Pero queda mucho por delante. Les pido que no aflojen.

Ao anunciar a prorrogação do lockdown, o presidente Alberto Fernández celebrou a união do povo argentino e pediu que a população não afrouxa o isolamento nesse momento. “Fizemos as coisas bem e continuaremos trabalhando juntos como antes. Conseguimos, em um momento difícil na Argentina, nos unir para cuidar da saúde de todos. Mas há muito pela frente. Peço-lhes para não afrouxar”, afirmou.