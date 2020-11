Com 37% dos tuítes taxados como fake news, Trump posta: “eu venci a eleição”

O Antagonista Trump: ‘Parem a contagem!’





O presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, Donald Trump, publicou novamente no Twitter que venceu as eleições deste ano. O pleito ainda não foi encerrado, pois 5 estados estão em fase final da apuração de votos, com margens muito estreitas que impedem cravar um vencedor.

“Eu venci a eleição, por ampla margem”, escreveu Trump em sua conta oficial do Twitter. A rede social emitiu um alerta aos usuários que se depararem com a postagem do presidente norte-americano dizendo que os resultados oficiais ainda não haviam sido transmitidos no momento em que o candidato à reeleição fez a publicação.

Segundo levantamento da CNN, Donald Trump teve 37% dos tuítes ocultados desde o dia da votação, na última terça-feira (3), e início da apuração. A rede social emite avisos em publicações com informações incorretas ou contestáveis.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020





Na noite de terça-feira (3), Trump já havia declarado vitória nas eleições. Desde então, o republicano viu Biden virar e vencer nos estados de Michigan e Wisconsin, além de assumir a liderança na Georgia e na decisiva Pensilvânia que ainda seguem contando os votos.