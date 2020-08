Com 30 anos de diferença, mãe e filha “gêmeas” fazem sucesso no Instagram

O termo cara de uma, focinho de outra é uma expressão que combina bem com Dawn e Cher Hubsher, de 60 e 30 anos respectivamente. Elas são mãe e filha, mas contam que muitas vezes são confundidas uma com a outra. As estadunidenses fazem sucesso no Instagram, onde elas mesmas se chamam de “gêmeas”.

Reprodução/Instagram Dawn Hubsher, de 60 anos, e Cher Hubsher, de 30 anos

Em entrevista ao tabloide britânico The Sun, Cher disse as pessoas começaram a compará-la com Dawn, sua mãe, quando ela tinha 15 anos. A moça disse que no começo achava estranho ter uma mãe com aparência jovem, mas depois começou a apreciar isso. “Como minha mãe parecia tão jovem e se comportava como jovem, nós nos tornamos amigas ela até foi à minha festa de despedida de solteira”, ela falou.

Cher também disse que até mesmo familiares e amigos confundem as duas. Ela se recorda de uma vez que um estava conversando com um amigo da mãe e ele achou que estava falando com Dawn. A jovem também lembrou de um episódio engraçado. “Uma vez, eu e minha mãe estávamos usando a mesma roupa colorida. Como nós duas temos cabelo comprido e escuro, nós parecemos muito de costas. Meu marido foi e apertou a bunda da minha mãe pensando que era eu”, ela contou.

A jovem disse que todo namorado que conheceu Dawn brincou que ele já sabia que como a amada iria ficar em 30 anos. Já a mãe, que não aparenta em nada ter 60 anos, fala que as pessoas diziam que ela concebeu a filha sozinha, porque elas são muito parecidas.

“Ter uma filha me ajuda a me manter jovem, pois Cher me atualiza com as últimas tendências e estilos. Nós usamos o mesmo tamanho também, então nós podemos assaltar o armário uma da outra”, diz Dawn.