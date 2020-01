Coluna – Tudo o que você precisa saber sobre o CBLoL 2020

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) retorna sábado (25), às 13h. O torneio organizado pela desenvolvedora Riot Games reúne as oito melhores equipes de League of Legends (LoL) no Brasil. A primeira partida vai reunir de cara dois favoritos para esta temporada: Flamengo e paIN Gaming. As equipes disputarão R$ 200 mil em prêmios.

Equipes

Três novos nomes são a novidade deste CBLoL em relação à segunda etapa do CBLoL 2019. Um deles é a Vivo Keyd, campeã da primeira etapa do CBLoL de 2016, e que no passado caiu pela primeira vez para a segunda divisão. O retorno veio com a conquista da Série de Promoção.

Além disso, outros dois times voltaram com outros nomes. Um é a FURIA Uppercut, antiga Uppercut esports, quarta colocada no último CBLoL. A mudança aconteceu depois da aquisição da equipe pela FURIA, até então mais conhecida pelo time de Counter-Strike, 15º colocado no ranking mundial da HLTV.

O outro time que retorna sob nova identidade é a Prodigy Esports, antiga ProGaming Esports, campeã da segunda etapa do Circuito Desafiante em 2019. A mudança aconteceu depois da saída da patrocinadora ProGaming Store. Além destes, estão de volta a maior vencedora do torneio, a INTZ, com quatro títulos, além da KaBuM (tricampeã), a paIN Gaming (bicampeã), o atual campeão Flamengo e a Redemption que luta pelo título inédito.

Mudanças de elenco

O Flamengo retorna com um time praticamente novo. Do antigo elenco que disputou o Mundial, sobraram apenas Bruno “Goku” e o coreano Han “Luci”. O restante do time é formado por WooFe, Vvert, Absolut e Jojo.

A paIN Gaming também passou por reformulações: retornaram Gabriel “Kami” e Felipe “bRTT”, dupla campeã pela paIN na segunda etapa de 2015. Além disso, foram contratados os coreanos Kim “Key” e Yoon “SeongHwan”.

Na FURIA Uppercut, a novidade é a contratação de Gustavo Minerva, que atuava pela paIN no ano passado. A Vivo Keyd conta agora com Leonardo “Robo”, ex-Flamengo. Já a KaBuM é mais uma equipe a buscar jogadores na Coreia do Sul: a dupla Lee “Parang” e Na “Wiz”.

Novos casters

A Riot Games revelou a contratação de três novos casters, como são conhecidos os comentaristas e narradores no LoL. Dois ex-jogadores entram no time como analistas: Murilo “Takeshi”, que no ano passado defendeu a Team One; e Carlos “Nappon”, que atuou pela paIN Gaming em 2019. A outra contratação é Diniz “Gruntar”: até o ano passado ele narrava a segunda divisão do CBLoL, o Circuito Desafiante.

Formato

Nada mudou em relação ao ano passado. Ou seja, todas as equipes se enfrentam duas vezes em 21 rodadas, nos sistema melhor de um. Cada time joga duas vezes nas dez primeiras semanas. Na última, só jogam uma vez.

Os quatro primeiro colocados avançam à fase eliminatória, quando as partidas passam a ser decididas em melhor de cinco. O sétimo colocado tenta a permanência no CBloL disputando a Série de Promoção em uma partida contra o vice-campeão do Circuito Desafiante. Já o lanterna do CBLoL cai automaticamente para a segunda divisão.

O campeão da primeira etapa do CBLoL se classifica para o Mid-Season Invitational (MSI), torneio internacional que reúne os vencedores de doze regiões do planeta. Por enquanto, ainda não foram divulgados a sede ou data do torneio.

Confira abaixo o calendário da Etapa 1 do CBLoL 2020:

Fase de Pontos – Md1

Semana 1

Rodada 1 – Sábado, 25/01

13h – paiN Gaming x Flamengo eSports

A seguir – Prodigy Esports x Vivo Keyd

A seguir – INTZ x Redemption Porto Alegre

A seguir – Furia Uppercut Esports x KABUM E-SPORTS

Rodada 2 – Domingo, 26/01

13h – Flamengo eSports x Vivo Keyd

A seguir – Prodigy Esports x Furia Uppercut Esports

A seguir – Redemption Porto Alegre x KABUM E-SPORTS

A seguir – INTZ x paiN Gaming

Semana 2

Rodada 3 – Sábado, 01/02

13h – Redemption Porto Alegre x Furia Uppercut Esports

A seguir – KABUM E-SPORTS x INTZ

A seguir – Vivo Keyd x paiN Gaming

A seguir – Flamengo eSports x Prodigy Esports

Rodada 4 – Domingo, 02/02

13h – Vivo Keyd x INTZ

A seguir – paiN Gaming x Redemption Porto Alegre

A seguir – Furia Uppercut Esports x Flamengo eSports

A seguir – Prodigy Esports x KABUM E-SPORTS

Semana 3

Rodada 5 – Sábado, 08/02

13h – INTZ x Prodigy Esports

A seguir – Flamengo eSports x Redemption Porto Alegre

A seguir – KABUM E-SPORTS x paiN Gaming

A seguir – Vivo Keyd x Furia Uppercut Esports

Rodada 6 – Domingo, 09/02

13h – KABUM E-SPORTS x Flamengo eSports

A seguir – Furia Uppercut Esports x INTZ

A seguir – paiN Gaming x Prodigy Esports

A seguir – Redemption Porto Alegre x Vivo Keyd

Semana 4

Rodada 7 – Sábado, 15/02

13h – paiN Gaming x Furia Uppercut Esports

A seguir – Vivo Keyd x KABUM E-SPORTS

A seguir – Flamengo eSports x INTZ

A seguir – Prodigy Esports x Redemption Porto Alegre

Rodada 8 – Domingo, 16/02

13h – Flamengo eSports x paiN Gaming

A seguir – Redemption Porto Alegre x INTZ

A seguir – Vivo Keyd x Prodigy Esports

A seguir – KABUM E-SPORTS x Furia Uppercut Esports

— Intervalo durante a semana de Carnaval —

Semana 5

Rodada 9 – Sábado, 29/02

13h – KABUM E-SPORTS x Redemption Porto Alegre

A seguir – paiN Gaming x INTZ

A seguir – Furia Uppercut Esports x Prodigy Esports

A seguir – Vivo Keyd x Flamengo eSports

Rodada 10 – Domingo, 01/03

13h – INTZ x KABUM E-SPORTS

A seguir – Prodigy Esports x Flamengo eSports

A seguir – paiN Gaming x Vivo Keyd

A seguir – Furia Uppercut Esports x Redemption Porto Alegre

Semana 6

Rodada 11 – Sábado, 07/03

13h – INTZ x Vivo Keyd

A seguir – Flamengo eSports x Furia Uppercut Esports

A seguir – KABUM E-SPORTS x Prodigy Esports

A seguir – Redemption Porto Alegre x paiN Gaming

Rodada 12 – Domingo, 08/03

13h – Furia Uppercut Esports x Vivo Keyd

A seguir – paiN Gaming x KABUM E-SPORTS

A seguir – Redemption Porto Alegre x Flamengo eSports

A seguir – Prodigy Esports x INTZ

Semana 7

Rodada 13 – Sábado, 14/03

13h – Prodigy Esports x paiN Gaming

A seguir – Vivo Keyd x Redemption Porto Alegre

A seguir – INTZ x Furia Uppercut Esports

A seguir – Flamengo eSports x KABUM E-SPORTS

Rodada 14 – Domingo, 15/03

13h – Redemption Porto Alegre x Prodigy Esports

A seguir – KABUM E-SPORTS x Vivo Keyd

A seguir – INTZ x Flamengo eSports

A seguir – Furia Uppercut Esports x paiN Gaming

Semana 8

Rodada 15 – Sábado, 21/03

13h – INTZ x Redemption Porto Alegre

A seguir – Prodigy Esports x Vivo Keyd

A seguir – Furia Uppercut Esports x KABUM E-SPORTS

A seguir – paiN Gaming x Flamengo eSports

Rodada 16 – Domingo, 22/03

13h – Prodigy Esports x Furia Uppercut Esports

A seguir – INTZ x paiN Gaming

A seguir – Redemption Porto Alegre x KABUM E-SPORTS

A seguir – Flamengo eSports x Vivo Keyd

Semana 9

Rodada 17 – Sábado, 28/03

13h – Vivo Keyd x paiN Gaming

A seguir – KABUM E-SPORTS x INTZ

A seguir – Flamengo eSports x Prodigy Esports

A seguir – Redemption Porto Alegre x Furia Uppercut Esports

Rodada 18 – Domingo, 29/03

13h – Prodigy Esports x KABUM E-SPORTS

A seguir – Furia Uppercut Esports x Flamengo eSports

A seguir – INTZ x Vivo Keyd

A seguir – paiN Gaming x Redemption Porto Alegre

Semana 10

Rodada 19 – Sábado, 04/04

13h – Vivo Keyd x Furia Uppercut Esports

A seguir – KABUM E-SPORTS x paiN Gaming

A seguir – Flamengo eSports x Redemption Porto Alegre

A seguir – INTZ x Prodigy Esports

Rodada 20 – Domingo, 05/04

13h – KABUM E-SPORTS x Flamengo eSports

A seguir – Redemption Porto Alegre x Vivo Keyd

A seguir – Furia Uppercut Esports x INTZ

A seguir – paiN Gaming x Prodigy Esports

Semana 11

Rodada 21 – Sábado, 11/04

13h – Prodigy Esports x Redemption Porto Alegre

A seguir – paiN Gaming x Furia Uppercut Esports

A seguir – Vivo Keyd x KABUM E-SPORTS

A seguir – Flamengo eSports x INTZ

Fase Eliminatória – Md5

Semifinal 1 – Sábado, 25/04

13h – 1º Colocado x 4º Colocado

Semifinal 2 – Domingo, 26/04

13h – 2º Colocado x 3º Colocado

Grande Final

Sábado, 02/05

12h – Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

Série de Promoção – Md5

Sábado, 09/05

13h – 7º Colocado CBLoL x 2º Colocado Circuito Desafiante