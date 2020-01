Coluna – Damiris não abre mão de nada

Ultimamente, Damiris só não vai estar em uma determinada quadra de basquete se a física não permitir. No caso, porque ela já vai estar em outro lugar, jogando. Mais uma vez ela emendou a temporada norte-americana na sul-coreana, encaixando aparições pela seleção brasileira no meio do caminho. Férias, no momento, estão fora de questão. E o calendário não vai afrouxar tão cedo. Pela frente há Pré-Olímpico mundial, em fevereiro, e, se tudo der certo, a Olimpíada de Tóquio, entre julho e agosto. Ela aguarda pela recompensa em forma de medalha.

“Iniciei o ano buscando apresentar um bom trabalho. Tenho me dedicado muito e espero contribuir efetivamente para chegar ao pódio, seja aqui na Coreia, na WNBA (liga des basquete feminino dos EUA) e, principalmente, na seleção brasileira. Chegando ao Japão, podem esperar uma equipe unida, preparada e focada em buscar o resultado final, que é conquistar uma medalha”, diz a jogadora.

Neste exato período, a maior parte das atletas da seleção está treinando no Rio de Janeiro em preparação para o Pré-Olímpico, que acontece em Bourges, na França, a partir do dia 6. Damiris não está presente. Só vai encontrar o grupo na Europa. De maio a setembro, esteve dedicada ao Minnesota Lynx, na WNBA, e de outubro até abril o compromisso é com BNK Sum, da WKBL (liga de basquete da Coreia do Sul). No meio disso tudo, a seleção oferece outro tipo de desafio. Por mais que pareça um pouco demais, ela se sente totalmente pronta.

“Meu planejamento de curto a médio prazo é meu clube e a seleção, e ambos estão cientes do meu calendário anual. As temporadas entre o clube e a seleção são planejadas para que eu esteja bem tanto fisicamente quanto emocionalmente”, afirma.

Uma outra forma de enxergar a situação é notar que a atleta está ativa o tempo todo porque é importante em diversos níveis. Depois de duas temporadas de menor protagonismo no Atlanta Dream, Damiris retornou ao Minnesota Lynx (time pelo qual estreou na liga norte-americana em 2014) no último ano para ser titular em todas as partidas que disputou, sendo peça importante na caminhada até os playoffs. A ala-pivô, aliás, é a única brasileira na WNBA atualmente. Em paralelo à performance em quadra nos Estados Unidos, ela participou do draft da WKBL, em que 95 jogadoras estrangeiras “concorriam” a uma das seis vagas na liga. Damiris foi a escolha número 1, sinal evidente de prestígio.

No Brasil, ela se faz ainda mais importante. Nas duas últimas competições em que esteve presente (Copa América e Pré-olímpico das Américas), Damiris foi a líder da seleção em minutos jogados, arremessos e pontos. Também se colocou entre os principais nomes entre todas as equipes, não apenas a seleção brasileira. Curiosamente, ela não participou do momento recente mais sublime da equipe, a conquista do ouro no Pan de Lima, justamente porque estava bem no meio da temporada americana e não obteve a liberação. Porém, compensou em outros momentos. Quando os torneios chegaram às fases decisivas, ela brilhou. Na disputa do bronze na Copa América, diante das donas da casa porto-riquenhas, Damiris saiu de quadra com 28 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, um espetacular quase-triplo-duplo. Posteriormente, no jogo decisivo contra a Argentina, que também era dona da casa no Pré-Olímpico das Américas, foram mais 26 pontos e 13 rebotes.

Os números mostram que Damiris é (e não é de hoje) o principal nome da seleção. Mas ela não vai se autointitular assim. Perguntada sobre como encara a responsabilidade maior por ser a principal jogadora, ela responde: “Venho me preparando ao longo dos anos para assumir mais responsabilidades e, se acontecer, será de forma natural. Estarei pronta para corresponder”.

Se acontecer.

É difícil traçar exatamente de onde vêm os pés no chão da ala-pivô, mas uma boa aposta seria a inspiração maior de Damiris: a lenda Janeth Arcain. As duas se encontraram bem no comecinho da trajetória da camisa 12 da seleção, quando Damiris participou do projeto de Janeth em Santo André, no ABC paulista. Desde então, criaram laços quase familiares, a ponto de Damiris chamar a ex-craque de tia.

“Quando vi a Damiris pela primeira vez, me vi quando jovem, uma menina calada, cheia de sonhos e com um potencial enorme. Sabia que, com apoio, ela podia chegar longe. Fizemos um planejamento e ela buscou seu espaço no basquete com muita dedicação e superação. Gradativamente, ao longo dos anos, sempre busquei passar minha experiência para ela, analisamos jogos juntas, conversamos sobre adversários, planejamos treinos. Fico muito feliz por ela me ter como referência. E ela sabe que pode contar comigo sempre”, declara Janeth.

Janeth enxerga Damiris como uma peça importantíssima na atual seleção, pela versatilidade de jogar no perímetro ou mais próxima à cesta. A ex-camisa 9 conhece como poucos o caminho para brilhar em competições internacionais pelo Brasil, tendo um título mundial e duas medalhas olímpicas no currículo. Simultaneamente, também deve compreender o peso que uma conquista pela seleção tem no impacto que uma jogadora de basquete, no Brasil, exerce no imaginário nacional. Damiris ainda busca esse momento que a eternizaria como uma das maiores na história do país. Mas não é uma busca desesperada, sem propósitos.

“Tenho me dedicado a contribuir coletivamente para chegarmos ao lugar mais alto do pódio, e se lá na frente receber esta honra individual, serei ainda mais realizada, pois estamos falando de reconhecimento”, diz.

Damiris não pula fora de nenhuma disputa. Mas, ao que parece, o que acontece dentro da quadra é o que vem primeiro. A percepção alheia está longe de ser a maior preocupação.