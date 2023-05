Colonização do Solo Espírito-Santense: Confira o funcionamento do Banestes nesta terça-feira (23)

A maioria das agências do Banestes e dos correspondentes Banesfácil funcionará normalmente nesta terça-feira (23). Somente as unidades localizadas em Vila Velha estarão fechadas, devido ao feriado da Colonização do Solo Espírito-Santense. Já na segunda-feira (22), as agências funcionam normalmente.

Já o funcionamento dos postos de atendimento (PAs) localizados no interior de repartições públicas será definido pelo órgão onde está instalada a unidade. A programação de funcionamento foi estabelecida conforme recomendação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Para efetuar pagamentos, transferências entre contas e várias operações financeiras em qualquer dia e horário, os clientes podem contar com as facilidades do App Banestes, Internet Banking e outros meios de atendimento eletrônico.

O App Banestes está disponível para smartphones e tablets, para os sistemas iOS e Android. Basta baixar o aplicativo e autorizar o uso previamente na agência. Mais informações em https://www.banestes.com.br/atendimento/ aplicativo-banestes.html

As salas de autoatendimento das agências estarão abertas, nos horários habituais. Também é possível consultar saldo, efetuar saques e fazer depósito em dinheiro sem envelopes nos terminais do Banestes Saque e Pague, disponíveis em shopping centers, postos de combustíveis, agências e supermercados.

Pelo Banestes Internet Banking (www.banestes.com.br) também é possível realizar pagamentos, transferências, consultas de saldos e outras operações bancárias pelo computador. Confira o que pode ser feito em cada um dos canais eletrônicos de atendimento: https://www.banestes.com.br/ pessoa_fisica/servicos/atendimentobancario.html.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Banestes

Rafaella Rodrigues

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES