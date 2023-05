Colômbia: crianças sobreviventes de acidente estão em aldeia indígena

Fuerzas Militares de Colombia Objetos encontrados com crianças sobreviventes de queda de avião na Amazônia colombiana

Nesta quinta-feira (18), o governo da Colômbia confirmou que as quatro crianças que estavam desaparecidas na Amazônia há 16 dias e sobreviveram a uma queda de avião na parte colombiana da floresta estão vivas e dentro de uma aldeia indígena.

Militares da região estão a caminho do grupo, mas ainda não conseguiram chegar à aldeia por terra, informou a diretora do Instituto de Bem-Estar Familiar, a agência do governo da Colômbia responsável por crianças e que coordena buscas com as Forças Armadas do país.

Nessa quarta (17), o presidente colombiano, Gustavo Petro, envolveu-se em uma confusão relacionada ao caso, já que ele divulgou, pelas redes sociais, que as crianças haviam sido encontradas, sem dar mais informações.

As Forças Armadas, porém, corrigiram a declaração horas depois, dizendo que os relatórios das operações de busca, na verdade, indicavam que as crianças passavam bem somente com base nas pistas encontradas pelo caminho, como pedaços de frutas e relatos de moradores locais. Os menores, no entanto, ainda não tinham sido, de fato, encontrados.

Depois disso, Petro recebeu críticas por divulgar uma informação que ainda não havia sido confirmada.

Entenda o caso

As crianças estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio e causou a morte dos pais dos jovens.

Uma das pessoas achadas se trata de um bebê de 11 meses de idade, e as outras têm 13, 9 e 4 anos. Além dos pais das crianças, uma terceira pessoa que estava a bordo da aeronave também veio a óbito por conta do acidente, que ocorreu na província de Caquetá, localizada no Sul da Colômbia.

A aeronave que caiu era do modelo Cessna 206, decolou de Araracuara e tinha como destino a cidade de San Jose del Guaviare. Pouco depois da decolagem, o piloto informou ao centro de controle que estava com problemas no motor do avião e emitiu um alerta de socorro antes do veículo sumir dos radares.

O caso teve grande repercussão na Colômbia e há dias se especulava se as crianças seriam encontradas com vida, já que apenas os corpos dos três adultos haviam sido localizados.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: Internacional