Colisão | Motorista é preso após acidente que feriu motociclista e carona em São Mateus

Duas pessoas que estavam em uma moto ficaram feridas após o veículo se envolver em uma colisão com um carro na Rodovia Othovarino Duarte Santos, na altura do bairro Residencial Park Washington, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (21).

Segundo a Polícia Militar, o motorista do automóvel apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O nome do condutor não foi informado pelas autoridades.

No local do acidente, foi confeccionado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e ele foi conduzido à delegacia da cidade. As vítimas sofreram escoriações pelo corpo e receberam atendimento médico em um hospital.