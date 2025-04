Colheita da soja eleva fretes em quase 40% e encarece transporte de grãos

O Boletim Logístico da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta segunda-feira (31.03), indica que a colheita da soja tem pressionado os custos do transporte de grãos no Brasil. No Piauí, os fretes registraram aumento de até 39%, enquanto em Mato Grosso, principal estado produtor, a alta alcançou 25%. A concentração da colheita em um curto período, aliada à elevada demanda por caminhões, tem sido um fator determinante para essa valorização.

No Piauí, a antecipação da colheita impulsionou os preços do frete em até 39%. Em Mato Grosso, a pressão sobre o transporte se intensificou com o avanço da colheita, que foi atrasada pelas chuvas de janeiro. Segundo a Conab, em Sorriso, o frete da soja para Santos (SP) subiu 7% em fevereiro, chegando a R$ 490 por tonelada, enquanto o transporte para Paranaguá (PR) aumentou 8%, atingindo R$ 460 por tonelada. Em Querência, as elevações foram ainda mais acentuadas: 11% para Santos, 25% para Araguari (MG), 21% para Colinas (TO) e 20% para São Luís (MA).

A estatal destaca que a grande safra de soja, estimada em 46 milhões de toneladas no estado, gerou um acúmulo de produto a ser transportado, intensificando a concorrência por caminhões. Além disso, a necessidade de liberar espaço para o milho safrinha, cuja produção será elevada, também pressiona os custos logísticos.

A alta dos fretes não se restringe a Mato Grosso. No Maranhão, os embarques de soja pelo sistema multimodal da VLI elevaram os custos do transporte em 26,8% na rota de Balsas ao Terminal Portuário de São Luís. No Paraná, os valores subiram 20% em Campo Mourão, 19,35% em Cascavel e 11,94% em Ponta Grossa. Em Goiás, a dificuldade em encontrar caminhões para os portos de Santos e Paranaguá fez os preços avançarem significativamente.

O cenário logístico desafiador também reflete no escoamento da safra pelos portos. A Conab informa que, em fevereiro, as exportações de milho diminuíram em relação ao mesmo período de 2024, enquanto os embarques de soja dobraram. O Porto de Santos, o Arco Norte e Paranaguá seguem como os principais canais de escoamento dessas commodities.

A estatal reforça que os desafios logísticos devem continuar nos próximos meses, especialmente em Mato Grosso, onde a necessidade de escoar rapidamente a produção colhida segue impulsionando os custos do transporte rodoviário.