Coletivo Guaçuí Em Cena apresenta ‘Presa fácil’ em Vitória

O Coletivo Teatral Guaçuí Em Cena apresenta o seu mais novo espetáculo neste sábado (07), às 19h30, com entrada franca, na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, dentro do Projeto Verão Cultural. A montagem foi produzida através de recursos da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC), Governo Federal.

O espetáculo conta a história de dois jovens marcados por um sequestro que se reencontram anos depois no mesmo barraco onde tudo aconteceu. Entre memórias distorcidas e revelações, eles revisitam feridas profundas, em um duelo que questiona: quem foi vítima de quem?

A dramaturgia, assinada por Carlos Ola, parte da Síndrome de Estocolmo, mas amplia o debate para conflitos familiares e sociais presentes na realidade de muitos jovens.

Com direção de Luiz Carlos Cardoso, a montagem aposta no realismo e naturalismo, ambientada em um espaço de abandono e com público em formato de corredor, aproximando cena e plateia.

O elenco é formado por Igor Nunes e Matheus Soares. A equipe técnica inclui João Batista de Moraes (cenografia), João Rocha (trilha sonora), Caio Pereira (figurino), Léo Ola (concepção visual e fotografia) e Anderson Américo (operação de som).

Serviço:

Data: Sábado (07/03)

Horário: 19h30

Local: Casa da Música Sônia Cabral – R. São Gonçalo – Centro, Vitória

Entrada franca

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli

Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583 (apenas mensagens de texto)

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES