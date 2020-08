Coletivo de Mulheres protesta contra cultura do estupro em São Mateus

Segundo a professora e integrante do Coletivo Belas, Olindina Serafim Nascimento, o dia 24 de agosto foi escolhido para realização do protesto por ser o Dia da Infância. “A infância tem que ser protegida, resguardada. Gravidez forçada é tortura, gravidez na infância mata”, ressalta Olindina. Cartazes com dizeres como “Nossas Vidas Importam” e “A Cultura do Estupro não Perdoa a Infância” foram afixados na fachada do Banco do Brasil.

Ursos de pelúcia, bonecas e outros brinquedos foram deixados na calçada, no mesmo local, como afirma Olindina, por ser um espaço público e sem prejuízos para a circulação dos pedestres. “Os brinquedos são para mostrar que a infância é o lugar da brincadeira, do lúdico, do imaginário, de descobrir o próprio corpo, e não de um adulto interromper essa descoberta”. A integrante do Coletivo Belas explica que o grupo defende que a cultura do estupro deve ser eliminada da sociedade de São Mateus e da sociedade em geral.