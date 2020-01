Coleta biométrica está disponível em todos os cartórios do Estado

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo reforçou que eleitores podem fazer procedimento com calma e que não há urgência no procedimento

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) equipou todos os cartórios eleitorais com kits biométricos para coleta de dados para quem ainda não passou por biometria. A medida foi adotada nos primeiros dias de janeiro e tem objetivo de facilitar a vida do cidadão.

A partir do dia 17 de fevereiro, o serviço também será disponibilizado nos postos eleitorais, localizados nos municípios de Alto Rio Novo, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Conceição do Castelo, Governador Lindenberg, Irupi, Jerônimo Monteiro, Mantenópolis, Muqui, Pedro Canário, Santa Maria de Jetibá e Vargem Alta, abrangendo assim, os eleitores de todo o Espírito Santo.

O TRE-ES espera que o procedimento dê mais comodidade ao eleitor, que não vai precisar enfrentar filas, observadas durante os recadastramentos obrigatórios. Foi o que aconteceu no final do ano passado em Colatina, Cachoeiro, Marataízes e Piúma.

O tribunal informou que o novo serviço é voltado apenas para os eleitores que não passaram por recadastramento biométrico ou para a emissão de novos títulos de eleitor. Aqueles que já possuem o título de eleitor do respectivo município com a expressão “Identificação Biométrica“, localizada no canto superior direito do documento, não precisarão comparecer ao cartório.

O serviço será permanente e o eleitor precisa levar documento oficial, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente. Os cartórios eleitorais funcionam de segunda a sexta, de 12h às 18h.

No Estado, dos 2.785.239 eleitores, 1.563.758 já fizeram o cadastramento biométrico, ou seja, 56,14% de quem vota já cadastrou as digitais. Os dados são da Justiça Eleitoral.

(*Folha Vitória)