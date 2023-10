Colesterol alto: saiba os riscos, o que comer e o que evitar

O colesterol desempenha papéis fundamentais no organismo. Mas, em excesso, pode levar a uma série de doenças, colocando a saúde em risco

O colesterol é uma substância lipídica encontrada naturalmente no corpo humano e em alimentos de origem animal. Ele desempenha um papel crucial no funcionamento do organismo. Isso porque é essencial para a produção de membranas celulares, hormônios esteroides (como os hormônios sexuais) e a síntese de vitamina D.

No entanto, o excesso de gordura no sangue pode ser prejudicial à saúde e está associado com aparecimento de doenças, principalmente quando se acumula nas artérias. Segundo o médico Thiago Garcia, especializado em nutrologia esportiva, obesidade e emagrecimento, o colesterol alto está ligado ao aparecimento de doenças cardíacas graves como o AVC e o infarto, além de pancreatite, cálculos biliares, entre outros.

Conforme o médico, é importante monitorar os níveis de colesterol no sangue e adotar um estilo de vida saudável para mantê-los dentro dos limites recomendados. “Isso inclui uma dieta equilibrada, rica em fibras e pobre em gorduras saturadas e trans, além de exercícios físicos regulares. Em alguns casos, medicamentos podem ser prescritos pelo médico para ajudar a controlar o quadro”, afirma.

Alimentos que evitam o colesterol alto

Thiago também reuniu uma lista com as principais opções alimentares capazes de prevenir o colesterol alto:

Aveia: A aveia é rica em fibras solúveis, conhecidas como betaglucanas, que podem ajudar a reduzir o LDL (colesterol ruim);

Leguminosas: Feijões, lentilhas e ervilhas, por exemplo, são fontes de proteína magra e fibras solúveis que ajudam na redução do problema;

Frutas e vegetais: Frutas como maçãs, peras, morangos e vegetais como brócolis, cenouras e espinafre são ricos em fibras e antioxidantes que podem ajudar a controlar o quadro.