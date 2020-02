Colegiado debate segurança de motoristas de app

Na próxima segunda-feira (02) a Comissão de Segurança vai discutir sobre os casos de violência que os motoristas de aplicativos têm enfrentado. Para debater sobre o assunto foi convidado o vice-presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes), Ricardo Gomes. A reunião será às 11 horas no Plenário Dirceu Cardoso.

De acordo com presidente do colegiado, deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), a pauta surgiu após uma reunião com os representantes. “Estamos sensíveis às causas dos motoristas de aplicativos. Recebemos nesta semana representantes da Amapes que compartilharam suas principais necessidades”, disse o parlamentar.

Ele continuou: “Há projetos em tramitação na Casa, que têm a coautoria minha e dos deputados Vandinho Leite e do Delegado Lorenzo Pazolini, que versam sobre a obrigatoriedade da identificação dos passageiros pelas operadoras de transporte de aplicativo e, também, sobre a obrigatoriedade da validação com biometria facial dos usuários desses aplicativos”, ressaltou Bahiense.

Segundo o vice-presidente da Amapes, é importante que os projetos que tratam do assunto na Casa sejam aprovados com urgência. Já que atualmente os aplicativos de transporte urbano não oferecem nenhuma medida de segurança para o motorista. Que este ao se cadastrar na plataforma precisa apresentar antecedentes criminais para ser habilitado a trabalhar pelo aplicativo. No entanto, o mesmo não acontece em relação aos passageiros.

“Quando um passageiro vai se cadastrar num aplicativo de transporte urbano não precisa apresentar nenhuma ficha com antecedentes criminais. Além disso, não existe nenhum outro tipo de controle em relação ao passageiro que vai entrar no carro. Não conseguimos verificar se a pessoa que está entrando no veículo é a mesma que solicitou a corrida. Uma simples medida de verificação da foto já nos traria alguma segurança”, lamentou Ricardo.

SMLs

A atual situação das delegacias e, principalmente, os problemas nos Serviços Médicos Legais (SMLs) também serão abordados na reunião.

“Vamos falar das visitas técnicas que fizemos durante o recesso parlamentar em delegacias e unidades dos Serviços Médicos Legais. Constatamos inúmeros problemas, principalmente nos SMLs, com falta de profissionais e que acabou acarretando no caos que nos deparamos em fevereiro, com parente ajudando na liberação dos corpos”, lembrou o presidente do colegiado.