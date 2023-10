Colegiado debate cenário atual do esporte no ES

Investimento em programas sociais, profissionalização das federações esportivas e maior articulação entre o nível federal, estadual e municipal foram alguns dos pontos de debate da reunião da Comissão de Turismo e Desporto sobre o cenário atual do esporte no Espírito Santo. Para falar sobre o tema, o colegiado recebeu o atleta profissional e medalhista olímpico do vôlei de praia Fábio Luiz de Jesus Magalhães.

Fábio Luiz também trouxe sua experiência em gestão pública a partir de sua atuação como subsecretário de Esporte de Vila Velha (2020-2022) e subsecretário estadual de Esporte e Lazer (2015-2019). A reunião foi presidida pelo deputado Coronel Weliton (PTB) e contou com as presenças dos deputados Allan Ferreira (Podemos) e Janete de Sá (PSB).

Projetos sociais

Segundo Fábio Luiz, o caminho do esporte começa nos projetos sociais, unindo esporte e educação e descobrindo jovens atletas em potencial. “Os projetos sociais precisam ser olhados com atenção. Mas nós precisamos de projetos com credibilidade, com estrutura, com material de qualidade, com um profissional qualificado. Não é porque é projeto social que tem que aceitar qualquer coisa.”, disse.

Federações esportivas

Fábio Luiz também defendeu outro olhar para as federações esportivas. “Essas entidades precisam se organizar melhor, rever seus estatutos, atualizar o modelo de gestão. As federações dependem 90% de verba pública e, então, elas precisam estar organizadas, adequadas juridicamente para o uso desses recursos, com capacidade para participar de editais púbicos, fazer prestação de contas”, acentuou.

Capacitação dos municípios

O “Bolsa-Atleta”, programa federal de patrocínio público de profissionais da área, foi citado como uma política fundamental para o esporte brasileiro. Fábio Luiz destacou que existem outros programas de fomento ao esporte, mas há dificuldade de acesso. Ele defendeu maior apoio às prefeituras em termos de capacitação e aior articulação entre União, Estados e Municípios.

“Não tem um município capixaba que consegue acessar essas verbas federais de custeio de material esportivo, por exemplo. Falta organização, falta articulação entre o nível federal, estadual e municipal. A dificuldade do esporte não está no atleta. O atleta tem de treinar e ganhar. Falta essa infraestrutura em torno do atleta”, afirmou.

Nesse caso, ele reforçou a necessidade de capacitação dos municípios. “Na maior parte das vezes, os municípios não têm uma equipe preparada para estudar esses editais públicos. Não é porque não querem. Isso requer capacitação”. Na opinião de Fábio Luiz, também falta equipamento esportivo no Espírito Santo para sediar grandes eventos, sendo necessário levar esse investimento também para o interior.

Esporte paraolímpico

O presidente do colegiado, deputado Coronel Weliton (PTB), acrescentou a necessidade de investimento no esporte paraolímpico. “O esporte é um recurso estratégico de educação e saúde. Infelizmente, por aqui, o atleta precisa rastejar para conseguir recursos. E no esporte paraolímpico, isso é ainda mais crítico. Precisamos olhar para esse potencial com mais respeito e com estratégia”, disse Coronel Weliton.

Projetos aprovados

Os deputados também analisaram projetos de lei (PL) que estavam em pauta aguardando a análise de mérito do colegiado. Ao todo, 13 matérias foram aprovadas.

Entre elas, o PL 68/2023, que confere ao município de Marechal Floriano o título de Capital Estadual das Orquídeas. A iniciativa é do deputado Tyago Hoffmann (PSB). Outra proposta aprovada foi o PL 411/2023, de deputado Mazinho Anjos (PSDB). A matéria reconhece como rota turística estadual o trecho conhecido como “Caminho dos Imigrantes’, que fica entre os municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa.

A comissão também aprovou o PL 288/2023, da deputada Raquel Lessa (PP), para instituir o Circuito Turístico das Panelas, em Domingos Martins; e o PL 494/2023, do deputado Callegari (PL), criando a rota turística “Igrejinha de São Paulo”, em Cachoeiro de Itapemirim.

Fonte: POLÍTICA ES