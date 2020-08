Colegiado conhece trabalho de fundação de agricultura

.

Em atividade desde 2003, a Fundação de Desenvolvimento e Inovação Agro Socioambiental do Espírito Santo (Fundagres Inovar) atua especialmente com foco em pesquisas científicas e transferência de novas tecnologias para a agricultura capixaba. O trabalho da entidade foi apresentado ao colegiado de Agricultura da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (18). A pauta foi sugerida pelo secretário de Estado da pasta, Paulo Foletto.

A diretora-presidente da Fundagres Inovar, Pierângeli Cristina Marim Aoki, explicou que a entidade está tendo sua atuação ampliada para a área de inovação com viés tecnológico. A fundação sem fins lucrativos foi criada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper).

Além de desenvolver pesquisas científicas e repassar novas tecnologias, a nova fase da Fundação pretende promover a modernização da gestão, produção e informação dentro do contexto de toda a comunidade interessada, principalmente os agricultores familiares, atividades pesqueiras, mulheres e jovens empreendedores.

Sobre a Fundagres

A Fundagres Inovar desenvolve projetos em parceria com os três setores e está apta a atuar nos 78 municípios do Espírito Santo, em todas as esferas dos entes federativos do Brasil e no exterior. Atualmente, executa projetos nos estados do Espírito Santo, Amapá e Rio de Janeiro e desenvolve ações de pesquisa, de assistência técnica e extensão rural e pesqueira, desenvolvimento e inovação com agricultores familiares; povos e comunidades tradicionais e suas organizações associativas; produtores rurais médios e grandes; estudantes; sociedade civil organizada ; movimentos sociais e com outros parceiros dos setores públicos e privados.