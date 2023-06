Colatina sedia primeira etapa do Circuito de Corridas Maçônicas

Com patrocínio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), a primeira etapa do Circuito de Corridas Maçônicas 2023 será realizada neste domingo (18), no município de Colatina. O evento é organizado pelo Instituto Grande Loja Maçônica do Espírito Santo e começa às 7 horas.

Serão 5,5 quilômetros de percurso e a corrida terá largada na Praça Matriz de São Silvano. Os atletas vão atravessar a Ponte Florentino Ávidos, dando uma volta no Centro de Colatina, e chegando na Praça Municipal Belmiro Pimenta Teixeira. A prova contará com cerca de 500 participantes, inclusive pessoas com deficiência.

Os recursos arrecadados no evento serão direcionados à doação de cadeira de rodas e de banho para Pessoas com Deficiência (PcD). O organizador do evento, Newton Gomes, contou as expectativas para essa primeira etapa.

“As expectativas são positivas dentro do que planejamos. É uma experiência para a gente realizar esse evento, pela primeira vez, em uma cidade do interior. O evento tem um objetivo filantrópico e todo o resultado das nossas corridas é para a compra de cadeira de rodas e de banho para beneficiar pessoas que necessitam desses equipamentos”, afirmou Gomes.

As próximas etapas do circuito serão realizadas no município de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares, nos meses de setembro e novembro, respectivamente.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo, em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com o foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Caso haja algum de interesse da empresa, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.

