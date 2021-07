Colatina, Guaçuí e Divino de São Lourenço recebem eventos apoiados pela Sesport

Dois eventos apoiados pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vão movimentar o fim de semana esportivo no interior do Estado. Neste sábado (31), em Colatina, acontecerá a terceira e última rodada da fase de grupos da Copa Espírito Santo de Futebol 7, com quatro jogos. Já neste domingo (1º), Guaçuí e Divino de São Lourenço receberão a 3ª etapa do Campeonato Capixaba Unificado de Motocross e Supercross.

As partidas da Copa Espírito Santo de Futebol 7, em Colatina, no sábado (31), serão as seguintes: pelo Grupo A, o Serra Unilog enfrentará o Fortaleza, às 15 horas, na Arena Unesc I, e o Atlético Aracruz terá pela frente o Real Madrid, às 16h15, no Bola na Rede Society; no Grupo B, também no Bola na Rede Society, mas às 15 horas, o Juventus Nova Almeida medirá forças contra o CTN São Domingos do Norte, e o Acampacity jogará com o Brasfoot, na Arena Unesc I, às 16h15.

Após essa terceira e última rodada da fase de grupos, quatro equipes vão conquistar as vagas nas semifinais, que ainda terão as datas definidas. Até o momento, Serra Unilog e Real Madrid, pelo Grupo A, e Juventus Nova Almeida e Acampacity, no Grupo B, todos com quatro pontos, estão garantindo o lugar na sequência da disputa. A Copa Espírito Santo de Futebol 7 é organizada pela Federação de Futebol 7 do Espírito Santo.

Motocross

Outro evento apoiado pela Seport será a 3ª etapa do Campeonato Capixaba Unificado de Motocross e Supercross. Realizada pela Federação Capixaba de Motociclismo, a disputa acontecerá na Fazenda Mato Dentro Adventure Park, localizada entre os municípios de Guaçuí e Divino de São Lourenço, no domingo (1º), com bateria de treinos a partir das 8 horas. A largada oficial será dada às 13 horas.

A expectativa é de que 250 pilotos de todo o Brasil participem da disputa, que contará com uma pista com trechos de até 1.250 metros de comprimento e até oito metros de largura. O capixaba João Carlos Simões é o atual líder do circuito. As próximas etapas devem acontecer em Baixo Guandu, Itarana e Marataízes.

