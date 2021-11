Colar milionário de Carlinhos Maia tem diamantes da África e da Índia

Reprodução/Instagram Carlinhos Maia exibe seu colar de diamantes, que custou R$ 1,3 milhão





Carlinhos Maia é pura ostentação. Apaixonado por diamantes, ele investiu R$ 1,3 milhão na compra de um colar com 32 pedras assinado por Paulo Teixeira, que levou semanas para confeccionar a joia. As pedras foram coletadas na África, na Índia e também no Brasil.





Em todas as encomendas já feitas por Carlinhos a Teixeira, o influenciador sempre deu seus direcionamentos. Desta vez ele deixou todo o processo criativo a cargo do ourives, que surpreendeu seu cliente no dia da entrega do produto.

“Essa foi um tiro certo. Ele tinha um casamento para ir, uma megafesta em Maceió, e eu terminei esse colar”, disse Teixeira à coluna. “Pra terminar um colar desse leva muito tempo, porque você tem que ir juntando as pedras. Todas elas são do mesmo tamanho, não pode ter muitas formas”, explicou.