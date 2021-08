Colaboração premiada é assunto do novo episódio de Just Talk, Podcast do TJES

A convidada é a juíza Graciela Henriquez, da 5ª Vara Criminal de Vitória.

No novo episódio de Just Talk, Podcast do TJES, a juíza Graciela Henriquez, da 5ª Vara Criminal de Vitória fala sobre Colaboração Premiada, instituto por meio do qual o investigado colabora com informações determinantes para o esclarecimento de uma infração penal. Apesar de serem tratadas como sinônimas, as expressões Colaboração Premiada e Delação Premiada não são a mesma coisa:

“A delação premiada ocorre quando o investigado ou o acusado colabora com as autoridades delatando os comparsas. Ao passo que a colaboração premiada é um instituto por meio do qual um investigado ou acusado da prática de infração penal colabora efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo, recebendo, em contrapartida, benefícios penais”, explica a magistrada.

De acordo com a juíza, a colaboração premiada, estabelecida na Lei 12.850/ 2013 – Lei de Organizações Criminosas – ganhou ainda mais importância neste cenário de evolução tecnológica em que a criminalidade está cada vez mais sofisticada, organizada e com tantos envolvidos:

“A colaboração deve ser efetiva e voluntária, deve ser útil. Ou seja, deve ter como resultado a identificação dos demais coautores e partícipes e os crimes por eles praticados, ou a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas, ou a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais, ou ainda a localização de eventual vítima, com a sua integridade física preservada”.

Segundo a magistrada, a colaboração premiada pode ser realizada pelo delegado de polícia, que pode formalizar o acordo na fase do inquérito policial, como também pelo promotor de justiça, podendo ser realizada durante o processo ou até mesmo após a sentença. Além disso, informou que o juiz não participa das negociações, apenas realiza o controle da legalidade.

Ouça o episódio na íntegra: https://anchor.fm/tjesoficial/episodes/48–Colaborao-Premiada-e15r9bs

Acesse a transcrição: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/just_talk_ep48.pdf

Vitória, 13 de agosto de 2021

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Ana Luiza Villaschi | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br