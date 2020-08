“Coisas do mundo civilizado chegarão a região Norte​”, diz Bolsonaro

Senado Federal/Divulgação Eleições irão ocorrer em 15 e 29 de novembro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está analisando possibilidades para viabilizar as eleições municipais deste ano e evitar aglomerações. Nesta quarta-feira (5), o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, disse que uma opção é estender a votação em pelo menos uma hora e reservar um horário apenas para pessoas acima dos 60 anos.

‘Nós imaginamos nas próximas semanas, provavelmente ainda no mês de agosto, termos uma definição do horário, sendo que muito possivelmente nós estenderemos em uma hora pelo menos o horário de votação, que seria de 8h às 18h”, explica Barroso sobre as possibilidades para as eleições .

O presidente do TSE também afirma que é “muito possivelmente nós reservaremos o primeiro horário para os que tem mais de 60 anos e são considerados grupo de risco”. O horário reservado seria das 8h às 11h, possivelmente.

Contudo, Barroso explica que “nós ainda não batemos o martelo”. “Não estou confirmando isso porque nós temos uma consultoria técnica para fazermos”.

“O que fizemos foi solicitamos um estudo ao setor de estatística para calcularmos a saturação de cada uma das seções eleitorais no sentido de impedir a formação de filas e aglomerações”, explica sobre as ações tomadas até agora para viabilizar as eleições .