Coisa de novela: pai pede ex-namorado da filha em casamento

Se você ainda pensa que as suas opções para a menstruação se resumem aos absorventes internos ou externos, com abas ou sem, está na hora de mudar de mentalidade. O mercado de higiene e saúde feminina já lança diversos produtos que prometem ajudar as mulheres a fazerem as pazes com a menstruação (e cumprem a promessa, viu?).

Pixabay Conheça qual o produto ideal para sua menstruação

“Vejo que muitas pessoas não sabem exatamente qual produto de higiene menstrual pode ser usado em cada situação ou tipo de fluxo, por isso”, comenta a obstetriz Mariana Betioli, CEO da Inciclo.

Separamos outras possibilidades que vão te ajudar a passar por esse período com muito mais conforto, saúde e ainda economizando dinheiro e protegendo o meio ambiente. Confira cada uma delas e descubra qual é a melhor para sua menstruação:

Coletor Menstrual

O copinho veio para fazer a gente repensar tudo! É recomendado pelos ginecologistas, porque não abafa a vulva e não resseca a vagina. Ele é feito de silicone e é reutilizável, ou seja, você não vai mais gastar com absorventes todo mês e ainda poupa o meio ambiente de muito lixo. Você usa por 12 horas seguidas e ele te acompanha no seu dia a dia, inclusive durante os exercícios e na praia.

Disco Menstrual

Tem os mesmos benefícios do coletor, mas tem um bônus: pode ser usado durante o sexo! Ele fica em volta do colo do útero e nem a mulher e nem o(a) parceiro(a) vão sentir que ele está ali.

Calcinhas Absorventes

Se o que te vem na cabeça é uma calcinha volumosa como fralda, esquece! A tecnologia está aí pra isso. As calcinhas absorventes são feitas com uma trama de tecidos super fininhos, com tratamento antimicrobiano e parecem uma calcinha normal, é mais conforto pra sua menstruação.

Absorventes reutilizáveis

Nada de vazamento e sem marcar a roupa. É essa a proposta dos absorventes modernos reutilizáveis. Não é aquele monte de tecido dos paninhos da vovó! Os absorventes reutilizáveis não têm camadas plásticas, eles são fininhos e você usa como um absorvente comum, é só abotoar em volta da calcinha.