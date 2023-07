Coinfra vistoria obras do viaduto de Carapina

A Comissão de Infraestrutura (Coinfra) fez uma visita técnica ao viaduto de Carapina, na Serra, nesta quarta-feira (5) pela manhã. Após adiamentos, a entrega das obras, que vai desafogar o trânsito da região, foi confirmada para este mês pelo secretário Fábio Damasceno, chefe da pasta estadual de Mobilidade e Infraestrutura.

“Se tudo correr bem a gente confirma a entrega para julho”, disse Damasceno. Segundo ele, faltam apenas acabamentos. “Estamos com as cabeceiras prontas, os acessos ao viaduto estão prontos, o viaduto está concluído. Falta agora acabar a pavimentação, barreiras de proteção, sinalização e iluminação”, completou.

Fotos da visita técnica

Damasceno estimou prazo de 15 a 20 dias para a inauguração, que permitirá a utilização na totalidade do novo equipamento com a passagem de carros, ônibus e pedestres. O complexo viário, que envolve outras melhorias, como o aumento de pistas na Avenida das Paneleiras, visa tornar mais ágil o tráfego da região.

O secretário explicou que será retirado o semáforo em frente ao Apart Hospital. Além disso, o viaduto facilitará o acesso a bairros da Serra e a Jardim Camburi, em Vitória. Damasceno falou ainda da organização do sistema de mobilidade, incluindo ciclistas, pedestres e automóveis, além da entrega de quatro áreas de lazer.

Presidente da Coinfra, Alexandre Xambinho (PSC) percorreu o viaduto e o acesso aos bairros, até as proximidades do Shopping Mestre Álvaro. Esse trecho já está pavimentado e contará com um mirante voltado ao aeroporto. No relatório que será feito pelo colegiado, o parlamentar adiantou que classificará a obra como apta.

“A obra está apta a ser entregue para a população capixaba”, ressaltou Xambinho. O relatório será elaborado em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) e a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis (Abenc-ES), apontando, entre outras características, a evolução da obra e os materiais usados.

“Não é só uma obra para atender veículos, é uma obra para atender a mobilidade como um todo”, afirmou o parlamentar. De acordo com ele, as melhorias terão impacto positivo, sobretudo, para bairros próximos, como Boa Vista, Jardim Carapina, Hélio Ferraz, Bairro de Fátima, e para os moradores de Jardim Camburi.

O governo do Estado investiu mais de R$ 76 milhões para as obras do complexo viário.

