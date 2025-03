Coinfra quer melhorias para ES-165 em Conceição do Castelo

A Comissão de Infraestrutura (Coinfra) da Assembleia Legislativa (Ales) foi a Conceição do Castelo nesta quinta-feira (13) conhecer a realidade da Rodovia ES-165, no trecho de 17 quilômetros que liga o centro do município ao distrito de Santo Antônio. Durante a visita técnica, o colegiado observou a necessidade de requalificação asfáltica, melhoria da sinalização e problemas de erosão, trazendo risco de desmoronamento.

O levantamento técnico feito é resultado de denúncia feita por parte dos vereadores do município à comissão. Thiago Viana (PL) apontou que o trecho é importante para a localidade, uma vez que 80% da economia de Conceição do Castelo é baseada na agricultura, sendo a via fundamental para escoar a produção. “Os agricultores passam muito por aqui para ir para a cidade (…), fica melhor eles passarem por aqui”, destacou.

O vereador lembrou ainda que o transporte escolar das crianças também passa pela rodovia. “Crianças que vão para a escola da nossa cidade passam aqui e acaba ficando perigoso esse transporte”, afirmou Viana.

A lavradora Emanuele Vargas, que passa todo dia pela região, aponta os perigos que presencia. “Não pode passar um carro pelo outro aqui, porque pode correr o risco de cair lá dentro do rio. Tá péssima, precisa de melhoria”, avaliou a trabalhadora.

Já o agricultor Jair Pastore relatou que quando chove a situação é ainda pior. “A gente quase não consegue passar”.

Segundo o presidente da Coinfra, deputado Alexandre Xambinho (Podemos), a situação será acompanhada e direcionada:

“A gente está aqui fazendo um levantamento técnico para encaminhar para os órgãos competentes, encaminhar para o DER (Departamento de Edificações e Rodovias), encaminhar para a Seag (Secretaria de Agricultura), para que a gente busque a solução, para que a gente tenha uma requalificação asfáltica aqui, requalificação das sinalizações. E também resolver esse problema das erosões que estão ocorrendo aqui, onde há o risco de desmoronamento da ES-165”, concluiu o parlamentar.

