Código de ética militar recebe 33 emendas

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 44/2020, do governo do Estado, que institui o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais recebeu 33 emendas. Destas, 28 foram apresentadas pelo deputado Capitão Assumção (Patriota) e cinco são de autoria do deputado Coronel Alexandre Quintino (PSL). São 21 emendas supressivas, nove substitutivas e três modificativas. As propostas precisam ser analisadas pela Comissão de Justiça.

As mudanças sugeridas pelos deputados ao texto do projeto são relacionadas às infrações disciplinares, aos processos administrativos de apuração, recursos, prazo de prescrição e sanções.

Em todas as suas 28 emendas apresentadas, o deputado Assumção justifica a necessidade de alteração de pontos do texto do projeto por haver “inconsistência técnica”.

Infrações passíveis de demissão

O artigo 15 do PLC 44/2020 define as infrações disciplinares passíveis de apuração por meio de Processo Administrativo Disciplinar Demissionário.

Na emenda substitutiva 25, o deputado Capitão Assumção sugere alterar os incisos VII e VIII que determinam, respectivamente, que é passível de demissão o militar estadual que tiver condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, por crime doloso; e que tiver condenação por improbidade administrativa dolosa, por sentença transitada em julgado.

O deputado propõe substituir o texto para já ser punível com demissão, após processo administrativo, o militar que “adotar conduta tipificada como crime doloso, comum ou militar, com pena mínima privativa de liberdade superior a dois anos; e adotar conduta capaz de caracterizar improbidade administrativa dolosa”.

Tatuagem

A emenda 31 apresentada pelo deputado Quintino também se refere ao artigo 15 do Código de Ética. Ele propõe suprimir o inciso IX do artigo, que trata dos militares com tatuagens.

O inciso diz que constitui infração disciplinar passível de Processo Administrativo Disciplinar Demissionário o militar que possuir tatuagem que afete a ética, a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro da classe dos militares estaduais, ou que represente ideologias terroristas, extremistas, contrárias às instituições democráticas, que preguem a violência e a criminalidade, a discriminação ou o preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideias ou atos ofensivos às forças armadas e auxiliares ou que viole os valores e os deveres institucionais.

Na justificativa da emenda, o deputado Quintino lembra que não possuir tatuagem é uma condição de ingresso na carreira militar. No entanto, em respeito às garantias fundamentais constitucionais da pessoa humana, cresce a cada dia o número de ações no judiciário com a finalidade de invalidar essa regra.

“É uníssono o número de ações que saem vitoriosas e permite o aluno a ingressar na carreira, e sendo assim, esse dispositivo, intimamente atrelado ao processo demissionário, guarda total dissonância com a ordem jurídica vigente e acarreta inúmeros prejuízos posteriores aos militares”, reforça o deputado.

Prazos de prescrição

As emendas 3, 4 e 5 do deputado Capitão Assumção suprimem e alteram artigos referentes ao prazo de prescrição de infrações disciplinares. O parlamentar sugere, por exemplo, excluir o paragrafo único do artigo 51 que determina que “os prazos de prescrição previstos na lei penal, na pena máxima abstrata do correspondente crime, relativo aos crimes hediondos ou equiparados, aplicam-se às infrações disciplinares residuais”.

Já as emendas 26 e 30, dos deputados Assumção e Quintino respectivamente, tratam da mesma questão. Elas alteram o artigo 52 que trata do prazo de prescrição da ação disciplinar. O texto original estabelece que o prazo começa a contar da data em que a autoridade competente toma conhecimento do fato. Já os deputados sugerem que o prazo comece a contar a partir da data do fato.

Pena de suspensão

Outra emenda apresentada pelo deputado Coronel Quintino suprime o parágrafo 4º do artigo 31 que trata de regras de suspensão para o militar que houver cometido transgressão disciplinar.

O dispositivo em questão impede que militares sujeitos a Processo Administrativo Disciplinar Demissionário decorrente de Conselho de Disciplina ou Conselho de Justificação tenham direito a requerer a conversão dos dias de suspensão em multa.

Na justificativa da emenda de número 32, Quintino defende que a norma imputaria outras punições ao militar como desdobramento da não contagem do tempo suspenso como efetivo serviço. Entre elas, a perda de antiguidade da carreira, o atraso na contagem de prazo para ter direito à licença especial e a contagem final do tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria.

Lista das emendas

– Emenda 1: suprime o caput e parágrafo único do art. 12 do PLC 44/2020.

– Emenda 2: altera o inciso I do art. 36 do PLC 44/2020.

– Emenda 3: suprime o caput e parágrafo único do art. 51 do PLC 44/2020.

– Emenda 4: altera o caput do art. 53 do PLC 44/2020.

– Emenda 5: suprime o inciso VII do art. 54 do PLC 44/2020.

– Emenda 6: altera o inciso XI do art. 54 do PLC 44/2020.

– Emenda 7: altera o parágrafo único do art. 67 do PLC 44/2020.

– Emenda 8: suprime o art. 73 do PLC 44/2020.

– Emenda 9: suprime o inciso II do art. 77 do PLC 44/2020.

– Emenda 10: suprime o caput do art. 86 do PLC 44/2020.

– Emenda 11: suprime o parágrafo 1º do art. 93 do PLC 44/2020.

– Emenda 12: suprime o parágrafo 1º do art. 96 do PLC 44/2020.

– Emenda 13: suprime o todo o §4º do art. 96 do PLC 44/2020.

– Emenda 14: suprime o caput do art. 103 do PLC 44/2020.

– Emenda 15: suprime o parágrafo 3º do art. 106 do PLC 44/2020.

– Emenda 16: suprime o art. 109 do PLC 44/2020.

– Emenda 17: suprime o art. 112 do PLC 44/2020.

– Emenda 18 : altera a redação do art. 119 do do PLC 44/2020.

– Emenda 19: suprime o art. 121 do PLC 44/2020.

– Emenda 20: suprime todo o art. 122 do PLC 44/2020.

– Emenda 21: suprime os parágrafos 4º e 6º do art. 123 do PLC 44/2020.

– Emenda 22: suprime os incisos II e III, bem como o parágrafo único do art. 138 do PLC 44/2020.

– Emenda 23: suprime os incisos II e III do art. 142 do PLC 44/2020.

– Emenda 24: suprime todo o Título XXII do PLC 44/2020.

– Emenda 25: alterado o inciso VII e VII do artigo 15 do PLC 44/2020.

– Emenda 26: altera o artigo 52 do PLC 44/2020.

– Emenda 27: altera o caput do artigo 74 do PLC 44/2020.

– Emenda 28: altera o caput do artigo 94 do PLC 44/2020.

– Emenda 29: modifica o artigo 32 do PLC 44/2020.

– Emenda 30: modifica o artigo 52 do PLC 44/2020.

– Emenda 31: suprime o inciso IX do art. 15 do PLC 44/2020.

– Emenda 32: suprime o § 4º do Art. 31 do PLC 44/2020.

– Emenda 33: modifica o artigo 15 do do PLC 44/2020.