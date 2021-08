Codesa: Ales debate desestatização de portos

A Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa (Ales) realizou nesta quinta-feira (19) audiência pública virtual sobre as consequências da desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) para o estado. A medida está regulamentada pela Resolução 188/2021, do Ministério da Economia. A reunião foi proposta pela deputada Iriny Lopes (PT) e reuniu representantes sindicais, trabalhadores do setor, governo do Estado e também contou com a participação do deputado federal Helder Salomão (PT-ES).

De acordo com o documento publicado, a vigência do contrato de concessão para a exploração dos Portos Organizados de Vitória e Barra do Riacho será de 35 anos, podendo ser prorrogada por mais 5 anos. A resolução define ainda que a concessão será dada à empresa vencedora do leilão a título de outorga, após o pagamento do valor ofertado. Os participantes do debate mostraram preocupação com muitos pontos do modelo de desestatização proposto pelo governo federal.

O presidente da Associação dos Operadores Portuários, Wagner Cantarela Souza, explicou que é a favor da medida, mas entende que ela precisaria ser mais debatida. O aumento das tarifas portuárias é uma das preocupações do convidado com a proposta apresentada pelo governo. “Temos alguns exemplos, o aumento tarifário, a obrigação de remuneração anual ao governo federal é da ordem de R$ 61 milhões. Como o novo concessionário vai absorver esse custo sem aumentar a tarifa?”, questionou.

Veja as fotos da audiência virtual

Investimentos

Além do valor da tarifa, Wagner também fez questionamentos quanto à segurança jurídica, sobre o modelo de fiscalização que será implantado e especialmente sobre a responsabilidade de investimento no setor. “Uma coisa é diminuir o tamanho do Estado, outra coisa é transferir a responsabilidade do investimento ao setor privado, associado à arrecadação anual junto ao próprio concessionário”, disse.

Já o tesoureiro da Intersindical da Orla Portuária ES, Josué King Ferreira, não enxerga vantagens na ação do governo. O sindicalista usou os Estados Unidos para citar que a privatização de portos, na visão dele, não é uma prática comum ao redor do mundo. “Nenhum país do mundo privatizou a sua autoridade portuária. Ao contrário, os Estados Unidos anunciaram agora um investimento da ordem de US$ 2 trilhões em infraestrutura e nós estamos querendo vender o nosso porto”, lamentou.

O convidado acredita que o modelo de gestão e de desestatização deveria ter sido mais debatido com os trabalhadores do setor. “O que nós defendemos? Que se cumpram regras regulatórias claras e rígidas quanto à prestação do serviço adequado, a garantia da eficiência, transparência, perenidade e sobretudo o respeito ao princípio da modicidade e preço justo para atender aos interesses públicos, inclusive de todos os usuários e operadores portuários, indistintamente”, cobrou.

O presidente do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Espírito Santo (Sindiopes), Roberto Garofalo, explicou que, embora nem sempre haja consenso entre os sindicalizados sobre os mais diversos temas levantados, no caso da desestatização da Codesa existe um ponto que é comum a todos: a forma como está sendo realizado o processo. “Não somos contra a desestatização em si, mas somos fortemente contrários à forma com que esse processo está sendo levado”, afirmou.

Roberto refutou o argumento usado pelo governo em relação à ineficiência do porto. O convidado entende que o assunto é discutível e afirmou que grande parte do problema está na legislação de uma forma geral. “Ali nós temos uma legislação aduaneira, nós temos uma legislação trabalhista, nós temos a própria legislação do Ministério da Agricultura. Será que nós não precisaríamos revisitar toda essa legislação, todo esse conjunto, para sabermos o que poderíamos fazer, tornando o porto mais eficiente?”, indagou.

Também participou da reunião o presidente do Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo (Suport-ES), Ernani Pereira Pinto. O sindicalista avaliou que a medida é um erro com consequências graves para o estado. “A se concretizar esse projeto e modelo de gestão colocado, que está fadado ao fracasso por 35 anos e isso não se consolidar em outros portos da nação, o Espírito Santo vai ficar mais uma vez refém de uma segmentação do interesse privado e de certo segmento, com o viés da visão pública do governo que aí está e vamos sofrer grandemente, porque a dificuldade fica muito maior para você reverter”, considerou o sindicalista.

Estadualização

Ernani afirmou que em 2019 o governador Renato Casagrande (PSB) chegou a manifestar o interesse na estadualização da Codesa, durante um fórum sobre o setor portuário realizado em abril daquele ano. “A gente se encheu de expectativa de se iniciar um debate qualitativo e qualificativo, onde a gente pudesse realmente ter toda essa riqueza de detalhes”, lamentou o convidado.

A ausência de representantes da Codesa e também do Ministério da Infraestrutura no debate foi lembrada pela subsecretária de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Fabrine Schwanz. A representante do governo estadual sugeriu a inclusão de quem está conduzindo o processo na discussão.

A subsecretária afirmou que o governo vem se reunindo com boa parte dos convidados para a audiência em busca de soluções e que o governador está muito sensível com a questão, especialmente em relação aos empregos. “A primeira coisa que o governador se preocupou foi com a questão dos empregos. O quanto isso ia afetar os trabalhadores e o fato de tê-los recebido certamente considerou muito essa preocupação e também com as atividades econômicas decorrentes dos operadores que atuam hoje dentro do Porto de Vitória”, disse.

Grupo de Trabalho

A gestora explicou que o governo do Estado criou um grupo de trabalho para acompanhar o processo de desestatização da Codesa. “É claro que não está sob o escopo do Estado o processo de desestatização, mas o Estado está acompanhando de perto toda movimentação que está sendo feita. Todas as preocupações colocadas aqui são extremamente relevantes”, explicou.

A proponente e mediadora da audiência, deputada Iriny Lopes, solicitou à representante do governo do Estado que seja marcada uma reunião do Grupo de Trabalho com os demais atores envolvidos. “Um produto dessa nossa audiência hoje precisa ser uma rodada de mesa com esse GT do governo e quem tem também a caneta pra poder firmar os compromissos conosco”, solicitou a parlamentar.

“Eu espero mesmo que a partir dessa audiência a gente possa pautar efetivamente nesta Casa o tema. Nós queremos saber de que forma o governo está se preparando para atuar neste processo de modelagem, tanto do ponto de vista da questão técnica, como do ponto de vista das gestões e da articulação política necessária para interferir como um estado portuário que é, na modelagem final”, concluiu Iriny.

O deputado federal Helder Salomão cobrou diálogo entre as lideranças políticas capixabas para defender os interesses do Espírito Santo. “Todos nós sabemos dos impactos que isso vai gerar na economia capixaba. Uma economia que tem uma forte presença do comércio exterior, uma forte atuação do nosso sistema portuário, que é muito importante para o presente e para o futuro da nossa economia”, pontuou Salomão.

O parlamentar cobrou protagonismo da bancada capixaba na discussão e também criticou o modelo de desestatização proposto pelo governo federal. “Eu tenho muita preocupação de que se nós não assumirmos o protagonismo nesse debate, a gente seja surpreendido com medidas que vão trazer seríssimos prejuízos para o nosso estado. Sem contar que a modelagem que se pretende é um grande equívoco que pode ser cometido”, finalizou.