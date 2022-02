‘Coceira dos sete anos’: por qual motivo muitos casais se separam

Termo explica o período em que os relacionamentos começam a ficar desanimadores

Você já separou que muitos casais separam após sete anos juntos? Chamada de The Seven Year Itch, ou ‘A coceira dos 7 anos’, acontece pelo fato desse período ser o momento onde a relação está ficando desanimadora, sendo ameaçada pela traição. Mas será que isso realmente pode causar o fim de relacionamentos?

A sexóloga clínica Ness Cooper explica que o termo era o título de um filme de Marilyn Monroe e o nome do fenômeno surgiu a partir daí. “Na década de 1950, as pessoas usavam isso como uma maneira de tentar entender por que os relacionamentos declinavam ao longo do tempo. É provável que naquela época, no mundo do pós-guerra, os relacionamentos estivessem passando por alguns desafios imprevisíveis, devido à incerteza que ficou para trás nas áreas da vida, de um trauma tão comum”, explica a especialista.

O termo é utilizado até hoje para descrever esse período sombrio em que uma pessoa pode ficar cansada, irritada ou entediada com o seu parceiro. Ness comenta que alguns fatores sociopsicológicos podem acabar influenciando isso, como novas estruturas de trabalho, renda, filhos e mudanças de rotina, além da pandemia.

“Pode ser fácil dizer que os casais devem estar preparados para qualquer coisa, mas tempos como a recente pandemia podem tornar o estilo de vida e o estresse romântico mais perceptíveis – e pode ser fácil dizer que é porque um relacionamento acabou de atingir esse marco, em vez de olhando mais fundo em resoluções”.

Como solucionar?

“A comunicação é o ponto de partida quando as pessoas sentem que seu relacionamento está diminuindo com o tempo, e quanto mais cedo melhor”, explica a sexóloga. Por mais pequena que seja a mudança ou o incômodo, é preciso discutir com seu parceiro para que o problema não se torne algo maior.

Questione se o problema é o seu relacionamento

É importante refletir se o que está passando por uma crise realmente é o seu relacionamento ou outras áreas da sua vida. Às vezes questões externas podem levar o seu romance ao declínio.

Comece com pequenas mudanças

“Nem sempre é possível levar um relacionamento de volta aos trilhos em uma grande tentativa, principalmente quando as pessoas começam a pensar que a coceira de sete anos é um grande concorrente em sua intimidade e conexão em declínio. Muitas vezes, são vários fatores que se acumularam ao longo do tempo que precisam ser abordados”, diz Ness. Por isso, pare e priorize um tempo junto com seu parceiro para fazer coisas novas.

Olhe para o futuro

A Dra. Audrey Tang, psicóloga e especialista em saúde mental e bem-estar, diz que também é importante ter uma percepção de futuro sobre o que você e o seu parceiro esperam. “Embora isso possa resultar em uma percepção desagradável de que você não está na mesma página, é sempre melhor descobrir cedo para que você possa encontrar um meio de retornar ou seguir o mesmo caminho. Se não, você pode acabar permitindo que a expectativa e a decepção azedem o bom e depois terminando em termos desagradáveis”, finaliza Audrey.