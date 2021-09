Cobra rara de duas cabeças ganha festa de aniversário de 16 anos nos EUA

Reprodução/Girardeau Conservation Nature Center Cobra de duas cabeças ganha festa de aniversário

Nos Estados Unidos, uma cobra de duas cabeças vai ganhar uma festa de aniversário de 16 anos no Girardeau Conservation Nature Center, no estado do Missouri. Os cuidadores disseram que a comemoração se deve em razão da idade do animal, que teria a expectativa de vida reduzida se estivesse na natureza, já que as duas cabeças competiriam por comida.

Os convidados que visitarem o centro de conservação neste sábado (4) terão acesso a brincadeiras, jogos, feira de artesanato e até bebidas.

O réptil, da espécie black rat snake, ou “cobra rato preto” (Pantherophis obsoletus), é considerado um exemplar único por se tratar de gêmeas siamesas dividindo o mesmo corpo, com dois cérebros totalmente funcionais.

Essa geração ocorre aproximadamente em um a cada 100.000 nascimentos de exemplares dessa espécie, informou o naturalista Alex Holmes, que trabalha para o centro.

“Na natureza, aqueles que sobrevivem provavelmente não seriam capazes de escapar de predadores devido à falta de liderança de domínio de seu corpo”, disse ele.

O evento, de acordo com o gerente assistente do local, Jamie Koehler, será uma oportunidade para que o público conheça mais sobre a espécie. De acordo com ele, a cobra não é venenosa e pode ser encontrada na região central da América do Norte.

Apesar do tamanho do animal intimidar, ele não é perigoso e é improvável que ataque um ser humano.