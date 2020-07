Cobra “pega carona” em para-brisa de carro e surpreende passageiros; assista

Reprodução / YouTube Cobra foi flagrada “pegando carona” em para-brisa de carro na Tailândia

Uma motorista foi surpreendida na Tailândia ao se deparar com uma cobra “pegando carona” no para-brisa do seu automóvel. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e viralizou.

O réptil foi descoberto por Maneerat Kaewman enquanto ela conduzia o veículo em uma estrada deserta, em direção à província de Loei, no norte da Tailândia . No vídeo registrado por um dos passageiros é possível ver Kaewma se surpreendendo ao ver a serpente em frente a ela, do outro lado do vidro frontal do carro.

“Quando quase chegamos ao nosso destino, percebemos a pequena cobra vindo do capô. Não queríamos machucá-la, então, a deixamos ir”, afirmou Kaewma. A tailandesa também disse que não sabia quando o animal poderia ter ficado preso na parte posterior do carro.

Assista ao vídeo:

Fonte: IG Mundo