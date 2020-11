Cobra gigante tira cochilo atravessada em estrada; veja o vídeo

Reprodução Cobra descansa na estrada





Motoristas aterrorizados literalmente pisaram no freio depois de ver uma c obra de 4 metros atravessada em uma estrada de Saraburi, no centro da Tailândia. O réptil havia atacado um galinheiro próximo pouco antes.





Um motorista assustado, identificado como Huahin Phromsook, 40, notou a cobra e parou para chamar algumas pessoas para resgatá-la e levá-la para um local seguro . “Saí da pista e vi uma cobra dormindo na estrada. Parecia que poderia se machucar se ficasse lá.”, disse à mídia local.





Moradores locais acreditam que o animal se aventurou na fazenda devido à escassez de alimentos na selva.