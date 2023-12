FreePik Coach de relacionamentos dá dicas para escolher a “cara metade”

Muitos dos que assistiram ao filme “Hitch – Conselheiro Amoroso”, com Will Smith no papel principal, desejaram que ele existisse na vida real. E ele existe! Eduardo Nunes é coach de relacionamentos há mais de três décadas e acaba de lançar sua quarta obra literária “A fórmula do amor”, pela Editora Novo Século.

“Eu sou mais focado em como fazer as mulheres escolherem seus homens. Estimo que, de casais que eu montei, estão entre 5 e 10 mil. Faço isso desde 1989, ou seja, comecei faz pelo menos 20 anos, atendendo em média 5 mulheres por dia”, conta.

Em sua trajetória estão um programa de TV, onde há 34 anos começou a pesquisar o assunto e lançando o primeiro encontro de casais pelo computador com o Celso Russomano, que foi para o Micro Encontro, da TV Gazeta. Também já escreveu 4 livros à respeito do tema.

“Sempre sonhei em ter uma filha, por isso, escrevi pensando em como poderia proteger minha filha diante dessas situações. Então, coloquei minha ideia em prática e lancei uma vacina ‘anti-cafajeste’, para que ela não caísse em qualquer papo furado. Acabei que tive dois filhos homens”, exclama.

Segundo o especialista, o principal erro das mulheres hoje e sempre é perder tempo com o homem errado, tentando fazer dar certo com quem não vai dar certo. “Então, eu faço um trabalho em que eu consigo analisar que tipo de mulher você é e qual tipo de homem dá certo com você, assim como esse homem prepara a mulher para ela ser o mais próximo possível do que ela é de verdade. Não é que ela vai escolher um homem e vai fazer com que ele se apaixone por ela, ela vai mudar a estratégia para ela se mostrar do jeito que ela quer que um homem goste dela, para que ela se comunique. Por isso, dou palpite de como se vestir e em tudo”, fala.

Falta homem que queira algo sério atualmente?

Para Nunes, o homem quer achar a companheira dele, para ele aproveitar a vida, envelhecer junto, para ter uma vida mais feliz e com segurança. “Porque a mulher passa segurança, por exemplo, você está dormindo e passa mal, é ela quem vai te socorrer. No advento financeiro também”, pontua. De acordo com seus conhecimentos, o homem está procurando, via de regras, uma mulher para casar e ter filhos, pois ele não quer e tem medo de ficar sozinho.

“Ele se pergunta ‘na velhice, quem vai cuidar de mim?’. Sem contarmos que é da nossa natureza, nós, seres humanos, não conseguimos ficar sozinhos. Caso fique, tem que procurar alguma ajuda, como a psicológica, a psiquiátrica, espiritual, mas quem tem marido ou esposa acaba equilibrando a vida”.

Eduardo ressalta que uma coisa que vale lembrar é que as mulheres tendem a se vitimizar, dizendo ‘ah, ele só queria sexo’. “Pode ser que isso realmente tenha acontecido, mas na maioria das vezes provavelmente o homem queria sexo e se casar, só que ele identificou que a mulher não era o que ele imaginava e tudo mudou”, esclarece. E continua: “Por exemplo, ele comprou a ideia de que ela fosse moderna, mas chegou na cama e ela era ‘caretona’, ou ela me passou a impressão de que fosse toda certinha, chegou na cama e o mais comum que ela queria era o ‘canguru perneta’ e por aí vai: religião, conceito de fidelidade, costumes, se a pessoa é vegana, ou seja, por isso é importante a lista de perguntas para fazer para o homem que interessa para selecioná-los e não perder tempo com o homem errado”.

Para o coach, a relação do casal com internet também precisa ser bem consolidada, caso contrário, muitos problemas podem surgir. “Se em um casal um dos dois não estiver feliz, isso vai abrir. Isso também engloba o advento das redes sociais, em que fica aquele pensamento ‘Ele está vivendo uma vida melhor do que a minha’ e isso pode gerar problema na vida do casal. ‘Ah, minha amiga está viajando com o marido e a gente não viaja’, enfim, são coisas que se ambos não tiverem uma cabeça muito boa, Instagram e casamento dão problema. Isso sem contarmos que o celular também é um grande problema para atrapalhar a comunicação do casal. Inclusive, recentemente eu estava em um restaurante e em uma mesa havia 4 casais, todos estavam no celular. Estavam jantando juntos, mas cada um no seu aparelho, quebrando toda a comunicação. E o celular já está nas mãos das pessoas desde a hora em que elas acordam”, finaliza.

Dicas para a mulher solteira virar a chave no fim de ano

– Fazer autoanálise: que tipo de homem realmente dá certo comigo, tanto no quesito comportamento sexual quanto nos valores, cuidados e na diversão.

– Preparar um script de negociação: para ter como selecionar os homens, para ver se ele está de acordo com o que ela quer e ela demonstrar que ele é o que ela está procurando.

– Não faça joguinhos: o homem não acredita em mulher que joga, pois parece que ela está querendo ganhar ou perder. E no amor isso não acontece, tem que ser bom para os dois.

– Fazer a consultoria, o curso online e ler o livro: seria o ideal, pois assim ela consegue saber onde ela estava errando e se comunicando errado, e o restante fica bem mais fácil.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher