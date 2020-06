Cão policial Killer é destaque na apreensão de drogas e armas na 9ª Companhia Independente

.

Os municípios de Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul contam com a presença diuturna do cão policial K9, Killer.

Essa estratégia tem alcançado grandes resultados na apreensão de drogas e armas na área da 9ª Companhia Independente.

Foram realizadas diversas operações e abordagens policiais com o empenho do cão farejador Killer, que contribuíram com o resultado da apreensão de 40 armas de fogo e 1.701unidades de entorpecentes de janeiro a maio de 2020.

O comprometimento dos militares da 9ª Companhia Independente no cumprimento do planejamento do Comandante da Subunidade foram os fatores que contribuíram para alcançar tais resultados.

