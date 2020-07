Cão em situação de maus-tratos é resgatado por policiais civis em Cachoeiro de Itapemirim

.

A Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão, apreendeu drogas em ações realizadas em bairros do município de Vila Velha. As ocorrências foram registradas na última sexta-feira (17) e neste domingo (19). Em duas atuações os policiais contaram com apoio da equipe K9 da 13ª Companhia Independente.

Na manhã de ontem (19), por volta das 10 horas, militares da 1ª companhia detiveram um jovem de 26 anos com drogas no bairro Ilha dos Ayres. Os militares realizavam a saturação na região quando perceberam atitudes suspeitas do jovem. Ele foi abordado, sendo localizados 26 pinos de cocaína, além de R$ 210,00 em espécie.

Ainda neste domingo, em uma operação de Saturação no bairro Itapoã e em sua vizinhança, por volta das 16h30, policiais da 1ª companhia avistaram um jovem de 20 anos saindo de um beco. Ele fugiu ao avistar as viaturas da PM, mas foi alcançado. Com o jovem foram apreendidos seis pinos de cocaína e R$ 40,00 em espécie. Mais tarde, por volta das 19 horas, já com apoio do cão policial Jaffar (K9) e de seus condutores, os militares fizeram uma varredura na região e localizaram 21 pedras de crack, 112 buchas de maconha, três pinos de cocaína, além de um cigarro de maconha.

A comandante da 1º Companhia, capitã Samiramis, agradeceu o empenho dos policiais e principalmente o apoio do K9 da 13ª Cia Independente, ressaltando que a busca com o cão policial Jaffar foi primordial para a localização e apreensão das drogas.

Já na noite desta última sexta-feira (17), por volta das 20 horas, policiais militares da Força Tática detiveram um jovem de 22 anos que estava traficando drogas no bairro Jardim Marilândia. Os militares receberam informações, por meio de denúncias anônimas, que na região conhecida como “Beco do Cotito” havia um traficante foragido da Justiça da Bahia e que ele estava comercializando entorpecentes.

Os militares foram ao local e encontraram o suspeito em frente à residência denunciada. Ao perceber a presença policial e ainda tentou fugir e acabou largando para trás uma pequena quantidade de droga. A PM conseguiu captura-lo, sendo encontrados 164 pedras de crack, 76 papelotes de cocaína, 330 grama da mesma substância prensada, 170g de crack em barra, duas balanças de precisão e R$ 13,00 em espécie, além de materiais para embalo das drogas.

O comandante da Força Tática, capitão Renato, elogiou a atuação dos militares e destacou nesta ocorrência o fato do suspeito ter sido denunciado por ser de fora da região, estar com dois mandados de prisão em aberto, foragido da Justiça da Bahia, além de comercializar drogas no local.

