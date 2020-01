CNN Brasil mantém assédio na TV aberta; jornalista da Band é a nova recrutada

A tensão tem tomado conta dos bastidores da Globo . Isto porque vários atores estão com a barba de molho. Eles estão apreensivos pelo fato de a alta cúpula da emissora, que sempre teve Bruna Marquezine como queridinha, não ter feito muita questão da renovação do contrato da atriz.

No ato da renovação, a Globo havia oferecido o mesmo que Bruna Marquezine já ganhava e ela não aceitou. Ontem, Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari também deixaram de ter vínculo fixo com a casa conforme adiantou o colunista Alessandro Lo Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, da Rede TV! . A coluna soube que até autores e diretores estão sendo chamados para terem redução em seus salários.