CNJ realiza evento para apresentação de manual para tomada de depoimento especial

As inscrições para o evento virtual que acontece no dia 11 de fevereiro estão abertas e podem ser realizadas no site do CNJ.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, no dia 11 de fevereiro, a partir das 8h30, o evento “Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes Pertencentes a Povos e Comunidades Tradicionais”.

O evento, a ser realizado por meio virtual, na plataforma Cisco Webex, apresentará o manual prático para tomada de depoimentos especial de crianças e adolescentes vítimas de violência oriundas de povos e comunidades tradicionais. Seguem links de acesso à plataforma: www.cnj.jus.br/depoimento-especial-povoscomunidades-tradicionais-manha (período da manhã) e www.cnj.jus.br/depoimento-especial-povos-comunidadestradicionais-tarde (período da tarde).

As inscrições para o evento poderão ser feitas por meio do link: https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-protocolo-de-atendimento-e-de-realizacao-de-depoimentoespecial-de-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia-oriundas-de-comunidades-e-povostradicional, que também encontra-se disponível no portal do CNJ.

A programação e demais informações sobre o evento estão disponíveis em: https://www.cnj.jus.br/agendas/depoimento-especial-de-criancas-e-adolescentes-vitimas-deviolencia-comunidades-tradicionais/.

