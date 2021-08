CNJ convida integrantes do Judiciário para o lançamento oficial do primeiro curso de especialização da ENFAM

O curso Jurisdição penal Contemporânea e Sistema Prisional é uma parceria entre ENFAM e CNJ com apoio do Programa Fazendo Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) convida integrantes do Poder Judiciário Estadual (PJES) para participarem, na próxima sexta-feira (13/08), às 10h, da Cerimônia de Lançamento Oficial do Curso de especialização “Jurisdição penal Contemporânea e Sistema Prisional”- Parceria entre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com apoio do Programa Fazendo Justiça (CNJ/PNUD/UNODC).

Segundo informações encaminhadas pelo CNJ, o curso foi lançado para “institucionalizar o conhecimento produzido no âmbito do Programa Fazendo Justiça e impulsionar sua disseminação de forma sistematizada, a partir de balizas institucionais e científicas reconhecidas nacionalmente”.

Ainda de acordo com o CNJ, o curso tem por objetivo difundir métodos e práticas inovadoras no âmbito da jurisdição penal e da execução penal, com vistas à superação dos intrincados problemas estruturais do sistema prisional brasileiro.

A especialização contará com a coordenação científica do Ministro Rogério Schietti (STJ), que fará uma palestra magna de abertura logo após a cerimônia de lançamento.

O evento contará com transmissão on line no canal do youtube do Conselho Nacional de Justiça (https://youtube.com/user/cnj) e da ENFAM (https://youtube.com/channel/UCmWeFfWdHtqvG2xD8l458WQ).

Vitória, 09 de agosto de 2021

