Clubes do Rio reúnem-se neste sábado (6) para discutirem o Estadual

A volta do Campeonato Português, depois de 87 dias, foi marcada pelo gol de um brasileiro e pelo tropeço do ainda líder. No primeiro jogo da 25ª rodada, o Portimonense, em casa, venceu o Gil Vicente por 1 a 0, gol de Lucas Fernandes, brasileiro de São Bernardo do Campo (SP). E na principal partida desta quarta-feira (3), o líder Porto tropeçou fora de casa e perdeu para o Famalicão por 2 a 1. Com isso, o Benfica, que está na segunda posição a apenas um ponto dos Dragões, poderá recuperar a liderança da Liga Portugal nesta quinta-feira (4), em partida contra o Tondela, 14º colocado, no Estádio da Luz.

A vitória do Famalicão é histórica. O modesto time da região Norte de Portugal não vencia o Porto há 73 anos. Na tabela, o Famalicão, que voltou à primeira divisão depois de 25 anos, subiu para a quinta posição e entrou na zona de classificação para a Liga Europa. Já o Portimonense, mesmo com a vitória, segue na penúltima colocação da tabela. O Gil Vicente está em 10º lugar.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), que deixou 33 mil moradores infectados e provocou a morte de 1.447 pessoas, as partidas aconteceram com portões fechados ao público e obedecendo protocolos de segurança para evitar o contágio da doença. Nesta quinta-feira, além de Benfica x Tondela, às 15h15min, mais cedo, às 15h, o Marítimo recebe o Vitória de Setúbal. Às 17h15min, no estádio Dom Afonso Henriques, o Vitória de Guimarães enfrenta o Sporting.