Clube francês sonda joia do Corinthians que tem multa rescisória de R$ 277 milhões

O jovem Wesley de somente 17 anos, é uma das principais promessas das categorias de base do Corinthians. O jogador completará 18 anos no dia 5 de março, e o Lyon, da França, já tem sondado o futebolista. Ao que parece, o time francês já consultou o estafe do atleta, mas por enquanto ainda não fizeram uma oferta ao Timão pelo jogador.

Pelo que foi revelado, as conversas ainda estão nos estágios iniciais, mas os franceses cogitam a possibilidade de conseguir um empréstimo do futebolista junto a diretoria corintiana. Vale destacar que, na temporada passada, o jogador fechou o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians, firmando um vínculo com a equipe paulista até 2025, sendo que sua multa rescisória foi estabelecida na casa dos R$ 277 milhões (aproximadamente 50 milhões de euros).

O jovem atacante tem treinado com o elenco profissional do Timão desde que sua equipe foi eliminada da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. No ano passado, Wesley recebeu algumas chances na equipe profissional, caindo inclusive nas graças do ex-treinador do Timão, Vitor Pereira. Já na temporada atual, seu caminho tem sido parecido, e ao que parece Fernando Lázaro deve contar com os serviços do jovem em alguns jogos.

Wesley, em janeiro, foi retirado da última partida do Corinthians na Copinha para compor o elenco principal na estreia do Timão no Campeonato Paulista, quando a equipe teve pela frente o Red Bull Bragantino. O pedido foi uma solicitação da comissão técnica do Timão, e o jogador atuou durante uma parte do segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, substituindo Júnior Moraes. No profissional, até o momento, Wesley participou de cinco jogos,

Boa campanha no Paulistão

O Corinthians tem realizado uma boa campanha no Campeonato Paulista até o momento, tendo disputado seis jogos e acumulando quatro triunfos, um empate e uma derrota. A equipe lidera o Grupo C da competição e tem grandes chances de chegar até as fases finais do torneio estadual.

No último domingo (05), o Timão venceu o Botafogo-SP por 2 x 0, placar construído ainda na primeira etapa, com gols marcados por Róger Guedes e Adson. Na próxima rodada, a equipe do Parque São Jorge enfrentará o São Bernardo, e apesar do jogo ser importante para o Corinthians continuar a boa fase no Paulistão, os torcedores já estão de olho no confronto contra o Palmeiras na 9ª rodada da competição.

A ansiedade para o clássico é tanta, que nesta semana, o Timão dará início à venda de ingressos para o confronto entre esses rivais, o primeiro deste ano. De acordo com a equipe, não ocorrerá a venda física de ingressos. Por conta disso, os bilhetes devem ser adquiridos no site do Fiel torcedor e depois no site de ingressos para o restante da torcida do time. O clube ainda destaca que os sócios terão um bom desconto na aquisição das entradas.

Nos dois últimos encontros protagonizados pelos gigantes do futebol paulista, ambos válidos pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acabou levando a melhor, vencendo o jogo do primeiro turno por 3 x 0 e o do segundo por 1 x 0. Com isso, na próxima quinta-feira (16), o Timão terá a chance de descontar as derrotas recentes, o que deve ser um presente e tanto para sua torcida que provavelmente lotaria a Neo Química Arena para acompanhar de pertinho o confronto.