Clube Capixaba representa o Espírito Santo no Brasileiro de Handebol Feminino

A equipe do Clube Capixaba/Serra de handebol feminino embarcou rumo a Salvador (BA), onde disputa, a partir desta terça-feira (22), o Campeonato Brasileiro Adulto de Handebol 2025. A competição segue até o próximo domingo (27). O time capixaba viaja com o apoio do programa Vai Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que concede o transporte terrestre para os atletas.

Com menos de dois anos de existência, a equipe capixaba vem sendo destaque na modalidade. A classificação para o Campeonato Brasileiro foi conquistada após o título da Copa Sudeste Adulto. Além da competição nacional, o Clube Capixaba é o único representante do Espírito Santo na Liga Nacional de Handebol Feminino, a principal liga da modalidade no país.

Nas categorias de base, o clube também conta com equipes classificadas para o Campeonato Brasileiro Cadete Feminino e o Brasileiro Juvenil Feminino.

Com sede no município da Serra, o clube carrega em seus uniformes a identidade capixaba. O uniforme principal, na cor rosa, remete às cores do Espírito Santo, enquanto o segundo, em tom verde, presta homenagem ao município que abriga o polo de treinamento da equipe.



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(27) 99271-8222/ (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES