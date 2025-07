Clube Capixaba conquista bronze no Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino

O Clube Capixaba/Serra conquistou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino 2025, que teve início na última quarta-feira (23) e terminou nesse domingo (27), em Salvador (BA). A vitória na disputa pelo bronze veio com um placar de 26 a 19 sobre a equipe do Cato/Cahan, de Alagoas.

A equipe viajou com o apoio do programa Vai Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que concede o transporte terrestre para os atletas capixabas disputarem competições nacionais.

A classificação para o Campeonato Brasileiro foi garantida após o título da Copa Sudeste Adulto. O Clube Capixaba é atualmente o único representante do Estado na Liga Nacional de Handebol Feminino, principal liga da modalidade no Brasil.

O campeonato contou com a participação de 144 atletas dos estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Espírito Santo. O título da competição ficou com a equipe FMO/Português, enquanto o vice-campeonato foi conquistado pelo Sport Club, ambas representantes do Estado pernambucano.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(27) 99271-8222/ (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES