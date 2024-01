CLTcore: a tendência que é inspirada nos seus looks de trabalho

Reprodução/Instagram (fakerstrom) “CLTcore” é o nome abrasileirado para o “businesscore”

Esqueça aquela ideia enferrujada de que suas roupas de trabalho só podem ser usadas no trabalho. Blazers, camisas sociais e calças de alfaiataria vêm marcando presença mesmo fora do horário comercial. Essa moda é chamada de businesscore , mas ganhou um apelido bem-humorado e “abrasileirado”: CLTcore.

Inspirada no ambiente corporativo e com forte influência dos anos 1990, essa tendência é uma chance de trazer mais utilidade para as suas peças que normalmente só seriam usadas durante o expediente. O grande segredo é combinar peças formais com outras informais, para trazer um ar elegante, mas também estiloso ao seu look.

Além disso, o visual CLTcore é perfeito para o happy hour com os colegas , já que garante uma transição suave entre o escritório e a rua.

Prova da febre do businesscore é que a alfaiataria assumiu protagonismo nas semanas de moda internacionais nas últimas temporadas, em desfiles da Chanel, Dior, Saint Laurent e mais grifes. No cenário do audiovisual, o sucesso da série “Succession” (HBO) também é um dos responsáveis por valorizar os elementos que tradicionalmente fariam parte apenas do nosso guarda-roupa corporativo.

Como usar?

Sem dúvidas, a peça-chave do CLTcore é o blazer. Ao contrário do que se pensa, ele é, sim, um traje versátil e, quando feito em materiais não convencionais, como o couro, podem deixar o look ainda mais despojado e interessante.

Outra opção é apostar em recortes ou modelagens mais amplas. Também experimente usá-los com jeans para criar um visual descontraído.

Que tal fugir do óbvio arriscando no combo blazer + calça de alfaiataria com uma camiseta, top ou, quem sabe, lingerie por baixo?

E por falar em calça de alfaiataria… Vale deixar o salto um pouco de lado e investir em outros tipos de calçados. Tênis tornam o look mais casual e adequado para compromissos informais.

A combinação de camisa social com calça jeans nunca tem erros! As duas são peças coringas e atemporais (você, com certeza, tem aí no seu armário), podendo ser usadas do escritório até eventos mais informais, como ir ao shopping ou a algum restaurante.

Fora do ambiente de trabalho, você pode usar a sua camisa social favorita de maneira não usual. Está permitido usá-la amarrada na cintura ou com uma aba para dentro e outra para fora da calça. Deixá-la desabotoada também traz um toque moderno e fashionista à sua produção.

Agora, uma dica de ouro: acessórios como brincos de argola, mix de colares e óculos de sol elevam qualquer look. Capriche nos detalhes! As bolsas também são peças importantes para dar um “tcham” no figurino.

Se você quer aderir ao CLTcore mas tem medo de ousar, opte por soluções mais modestas, como coletes e conjuntinhos de alfaiataria, trench coats /sobretudos, suéteres/cardigãs e calçados como sapatilhas e mocassins.

