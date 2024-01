Clóvis Souza: Flores, entenda o significado das suas cores

Divulgação Flores: entenda o significado das suas cores

É um movimento natural associar as cores aos seus significados e com as flores não é diferente, sobretudo quando queremos presentear alguém especial. As plantas também apresentam tonalidades e simbologias únicas.

Elas podem ser usadas como arranjos para decorar diferentes espaços, como salas, varandas e escritórios. Pensando nisso, seguem alguns exemplos de colorações de espécies que podem e devem ser incorporadas a qualquer ambiente.

Verde : a cor da esperança e do dinheiro é perfeita para quem quer um ano cheio de sucesso e força, evocando a coragem para fazer e acontecer.

Vermelho : é a cor da paixão. Para fortalecimento das relações (românticas e não românticas), essa é a tonalidade perfeita para ter em um arranjo.

Rosa : é uma cor suave, que remete ao carinho e amor-próprio. Atrai energias que promovem bem-estar.

Amarelo : relaciona-se com a felicidade, é perfeita para garantir bom humor e muitas coisas boas ao longo de 2024. Invista em flores em diferentes tons de amarelo para deixar o ambiente ainda mais iluminado.

Azul : inspira calmaria e comunicação. É perfeita para equilibrar variados espaços e emanar para o universo o desejo de um ano tranquilo.

Fonte: Mulher