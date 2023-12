Foto: Reprodução Cloud Pink, a nova fragrância de Ariana Grande é boa? Saiba o que dizem os especialistas

Após quase uma década de notável sucesso na indústria de perfumes, Ariana Grande consolidou sua posição entre os líderes inovadores no universo das fragrâncias . Sua marca de perfumes é reconhecida por sua expertise técnica, utilização de ingredientes requintados e um apurado olfato comercial, frequentemente sendo comparada aos melhores perfumes contemporâneos . O lançamento do Cloud Pink representa mais um marco nesse percurso ascendente.

A introdução do Cloud Pink marca um novo episódio na história da coleção icônica da artista. Com uma aura etérea e moderna, o Cloud Pink busca inspiração no otimismo e na confiança magnética característicos de Ariana. Saiba tudo o que dizem os especialistas.

O que sabemos sobre o Cloud Pink?

“A expectativa para o lançamento do Cloud Pink é indescritível”, compartilhou Ariana. “O Cloud é uma fragrância que sempre terá um lugar muito especial em meu coração, e agradeço aos meus fãs por todo o amor dedicado à marca ao longo dos anos. Desenvolver uma nova adição para uma franquia tão querida pelos fãs foi inicialmente desafiador, mas acredito que criamos a fragrância ideal para ser a irmã do Cloud original. Tornou-se um dos meus perfumes preferidos, usado constantemente nos últimos meses. Trabalhar com Clement e sua equipe neste novo pilar foi um processo cheio de amor, e guardar esse segredo foi emocionante! Estou ansiosa para finalmente revelar o CLOUD PINK a todos…”

Os admiradores de Ariana Grande e os entusiastas da beleza continuam a escolher regularmente as fragrâncias da artista. O sucesso internacional de Ariana no cenário dos perfumes tem sido notável, resultando em diversas premiações e indicações em várias nações. Suas marcas receberam prestigiosos reconhecimentos, incluindo os cobiçados títulos de ‘Fragrância do Ano’ e ‘Campanha de Mídia do Ano’.

Características do produto

Desenvolvido por Clement Gavarry, da Firmenich, o Cloud Pink é uma harmoniosa combinação de madeiras de âmbar, musgo magenta e um toque delicado de pralina açucarada. A jornada sensorial se inicia com uma mescla aveludada de bagas faustosas e frutas cintilantes, enquanto a suave nota floral da orquídea de baunilha e ambreta envolve o usuário em um abraço de nuvens semelhantes ao algodão. A impressão duradoura é uma fusão calorosa, sensual e envolvente de almíscar e madeiras âmbar, proporcionando uma experiência cativante para os sentidos.

“A impressionante criatividade de Ariana nunca deixa de me surpreender, especialmente com o lançamento do Cloud Pink”, afirmou Tony Bajaj, CEO da LUXE Brands. “Ao longo do tempo, Ariana tem escolhido de forma criteriosa uma gama de fragrâncias de alta qualidade, com longa durabilidade e grande sucesso, consolidando-se como uma verdadeira referência na indústria. Isso é um reflexo de sua abordagem personalizada para a criação de perfumes. Para a LUXE Brands, é uma honra colaborar mais uma vez com uma figura tão influente.”

