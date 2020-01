Clotilde volta a se preocupar com sua gravidez em “Éramos Seis”

Muita coisa mudou nos últimos 20 anos e as redes sociais ganharam tanto espaço que é impossível pensar em como era viver sem Instagram, WhatsApp, Twitter e Facebook, mas, sim, existia vida antes disso. E, você há de concordar que se divertia, e muito, com o entretenimento e os sucessos da cultura pop que dominaram o ano 2000. Não é mesmo?

Não foi só a cultura pop que se expandia e ganhava público no ano 2000 . Há 20 anos, o Portal iG foi criado trazendo ainda mais informação para as pessoas e se tornando um dos portais de notícias mais acessados do Brasil (fala sério, bateu saudade do provedor do iG , né?).

Além disso, você com certeza assistia “Laços de Família” no sofá de casa e chorava com o drama vivido por Camila (Carolina Dieckmann), que vivia em pé de guerra com Íris (Deborah Secco) e que depois descobriu ter leucemia. A tal cena clássica do corte de cabelo que, com toda a certeza, fez o Brasil chorar, marcou toda uma geração e é lembrada até hoje.





Está pensado que os telespectadores só acompanhavam o drama de Helena (Vera Fischer) e companhia? Pensou errado! Na faixa das 18h, o público acompanhava a relação de gato e rato de Catarina (Adriana Esteves) e Julião Petruchio (Du Moscovis) em “O Cravo e a Rosa”, trama inspirada em “A Megera Indomada”, clássico de Shakespeare.





Na faixa das 19h, “Uga Uga” arrancava risadas (e suspiros) dos telespectadores, trazendo os galãs “descamisados” em cena. Mateus Rocha, Marcos Pasquim, Cláudio Heinrich, Humberto Martins e Marcelo Novaes faziam parte do quinteto famoso na época, por só aparecem seminus nas telinhas.





Pouco tempo depois da internet chegar com força ao Brasil, o que também bombava nos walkmans eram músicas de vários estilos. Britney Spears, Christina Aguilera, Os Travessos, KLB… vai dizer que você não lembra de pelo menos um hit deles? Saudade, né? Pensando nisso, o Portal iG preparou uma playlist com os vinte maiores sucessos que bombaram em 2000. Ouve aí!





Além disso, naquela época a MTV ainda exibia uma programação totalmente focada na música, com entrevistas, reportagens, matérias e até programas específicos para as músicas mais tocadas nas paradas daquele ano, o que foi de extrema importância para a cultura pop . No Brasil, o canal americano também dedicava parte de sua programação aos programas de humor e talk-shows, como “Hermes e Renato” e “Gordo a Go-Go”.

Por último, mas não menos importante, nós também destacamos outros elementos do ano 2000 que foram importantíssimos e que, com certeza, vai te fazer lembrar daquela época. Naquele ano, você (ou pelo menos alguém que você conhece) jogava “The Sims” por horas a fio, Luciano Huck estreava nas tardes da Globo com o “Caldeirão do Huck”, no ar até hoje, e “Todo Mundo em Pânico” estreava nos cinemas. E aí, feeling old yet?